Зеленский представил Хоренко на должности нового командующего ССО ВСУ

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента.

Отмечается, что глава государства поздравил военных с праздником – Днем ССО.

В ходе мероприятия Зеленский представил личному составу ССО бригадного генерала Виктора Хоренко на должности командующего Силами специальных операций.

"Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу ежедневно", – отметил президент.

Глава государства также вручил военнослужащим ССО государственные награды.