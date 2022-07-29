ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский представил Хоренко на должности нового командующего ССО ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский назначил Хоренко (на фото) командующим Силами специальных операций 25 июля
Зеленский назначил Хоренко (на фото) командующим Силами специальных операций 25 июля
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Одесскую область 29 июля встретился с военнослужащими Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента.

Отмечается, что глава государства поздравил военных с праздником – Днем ССО.

В ходе мероприятия Зеленский представил личному составу ССО бригадного генерала Виктора Хоренко на должности командующего Силами специальных операций.

"Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу ежедневно", – отметил президент.

Глава государства также вручил военнослужащим ССО государственные награды.

Контекст:

Зеленский 25 июля сменил командующего Силами специальных операций – уволил Григория Галагана с должности командующего и назначил на этот пост Хоренко.

Хоренко, как сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, ранее командовал спецрезервом Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ, сообщил Зеленский 25 июля.

Теги: Украина, военные, праздники, Одесская область, Владимир Зеленский, ВСУ, военнослужащий, президент, Силы специальных операций, награды, Виктор Хоренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Красавица. А татуха просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
Киркорова не впустили в Молдову
Киркорова не впустили в Молдову
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Наши котики", "Самые лучшие". Украинские защитники записали ролик, в котором обратились к каждой украинке
"Наши котики", "Самые лучшие". Украинские защитники записали ролик, в котором обратились к каждой украинке
Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото
Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
  "Каждый день эти люди света творят настоящий подвиг!" Огневич посвятила песню "Світло" работникам ГСЧС. Видео
  "Каждый день эти люди света творят настоящий подвиг!" Огневич посвятила песню "Світло" работникам ГСЧС. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (192459)
2
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео (162996)
3
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (137861)
4
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (81795)
5
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (68781)
6
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (62447)
7
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением (59553)
8
Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением (54108)
 
 
 
 