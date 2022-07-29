Зеленский представил Хоренко на должности нового командующего ССО ВСУ

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента.
Отмечается, что глава государства поздравил военных с праздником – Днем ССО.
В ходе мероприятия Зеленский представил личному составу ССО бригадного генерала Виктора Хоренко на должности командующего Силами специальных операций.
"Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу ежедневно", – отметил президент.
Глава государства также вручил военнослужащим ССО государственные награды.
Зеленский 25 июля сменил командующего Силами специальных операций – уволил Григория Галагана с должности командующего и назначил на этот пост Хоренко.
Хоренко, как сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, ранее командовал спецрезервом Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ, сообщил Зеленский 25 июля.