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Зеленский наградил математика Вязовскую, получившую медаль Филдса, орденом "За заслуги" I степени

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Зеленский поблагодарил Вязовскую (на фото) за то, что она помогает всем украинцам "защищать нашу свободу и независимость"
Зеленский поблагодарил Вязовскую (на фото) за то, что она помогает всем украинцам "защищать нашу свободу и независимость"
Фото: mathunion.org

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля подписал указ о награждении орденом "За заслуги" I степени Марины Вязовской – украинского математика, которая в этом году стала лауреатом Филдсовской премии.

Об этом глава Украинского государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Я хочу поблагодарить госпожу Марину. Поблагодарить не только за ее работу, за очень мощный математический результат, но еще и за то, что она помогает всем нам, всем украинцам, защищать нашу свободу и независимость. В частности, и во время церемонии вручения медали Филдса на Всемирном конгрессе математиков в своей речи госпожа Марина говорила об Украине, о войне России против нашего государства, о преступлениях российских оккупантов", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что верит, что Вязовская, которая работает в Лозанне (Швейцария), возглавляя кафедру теории чисел, сможет "вернуться в Украину и преподавать здесь".   

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1101304900738274/

Контекст:

Марина Вязовская окончила Киевский лицей естественных наук №145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2010-м защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины на тему "Неравенства для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы на сфере", а в 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию "Модулярные функции и особые циклы".

В 2016 году Вязовская получила международную премию Салема, которая является аналогом Нобелевской премии в области математики, также за открытия в области плотной укладки сфер.

5 июля 2022 года она стала одним из четырех лауреатов Филдсовской премии. Вязовская сообщила, что денежный эквивалент премии – 15 тыс. канадских долларов (341 тыс. грн) – хочет потратить на помощь Украине.

Теги: Украина, Швейцария, ученые, премия, математика, независимость, Владимир Зеленский, украинцы, медали, президент, Лозанна, награда, Филдсовская премия, орден
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