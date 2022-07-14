Зеленский наградил математика Вязовскую, получившую медаль Филдса, орденом "За заслуги" I степени

Зеленский поблагодарил Вязовскую (на фото) за то, что она помогает всем украинцам "защищать нашу свободу и независимость" Фото: mathunion.org

Об этом глава Украинского государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Я хочу поблагодарить госпожу Марину. Поблагодарить не только за ее работу, за очень мощный математический результат, но еще и за то, что она помогает всем нам, всем украинцам, защищать нашу свободу и независимость. В частности, и во время церемонии вручения медали Филдса на Всемирном конгрессе математиков в своей речи госпожа Марина говорила об Украине, о войне России против нашего государства, о преступлениях российских оккупантов", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что верит, что Вязовская, которая работает в Лозанне (Швейцария), возглавляя кафедру теории чисел, сможет "вернуться в Украину и преподавать здесь".