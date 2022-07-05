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Украинка получила медаль Филдса — самую престижную награду в области математики

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Вязовская работает в Федеральной политехнической школе в Лозанне (Швейцария)
Вязовская работает в Федеральной политехнической школе в Лозанне (Швейцария)
Фото: mathunion.org

Выпускница Киевского национального университета Марина Вязовская стала одним из четырех лауреатов Филдсовской премии – самой престижной награды в области математики, которая вручается раз в четыре года, об этом пишет портал Quanta magazine.

Она – вторая женщина в истории и первая гражданка Украины, получившая эту награду.

Работы Вязовской простираются в области теории чисел и связаны с упаковкой сфер, сообщает издание. 

Портал сообщает, что Международный конгресс математиков, на котором традиционно вручается Филдсовская премия, должен был пройти в Санкт-Петербурге (Россия), однако после начала войны в Украине город был лишен права на его проведение и форум прошел онлайн.

"Вязовской  удается делать совершенно неочевидные вещи, которые пытались сделать многие люди, но не смогли. В отличие от других, она делает это, раскрывая очень простые, естественные, глубокие структуры, то, чего никто не ожидал и что никто другой не смог найти", – сказал математик Генри Кон, представляя украинскую ученую на конгрессе.

Вязовская рассказала в интервью порталу, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину к ней в Лозанну приехали как беженцы две сестры и племянники. Бабушка и родители, люди преклонного возраста, остались в Киеве.

Она призналась, что война отразилась на ее работе, много сил уходит на переживания. Говорит, что гордится Украиной, но у в ужасе от того, что приходится переживать ее семье и землякам.

"Это будет иметь огромные, тяжелые последствия, такой стресс и такой сильный страх не пройдут даром. Но тираны не могут помешать нам заниматься математикой. Есть хоть что-то, что они не могут у нас отнять", – добавила она.

Контекст:

Марина Вязовская окончила Киевский лицей естественных наук №145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2010-м защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины на тему "Неравенства для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы на сфере", а в 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию "Модулярные функции и особые циклы".

В 2016 году Вязовская получила международную "Премию Салема", которая является аналогом Нобелевской премии в области математики, также за открытия в области плотной укладки сфер.

Теги: Украина, Швейцария, математика, Лозанна, награда, Филдсовская премия
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