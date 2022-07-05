Украинка получила медаль Филдса — самую престижную награду в области математики

Она – вторая женщина в истории и первая гражданка Украины, получившая эту награду.

Работы Вязовской простираются в области теории чисел и связаны с упаковкой сфер, сообщает издание.

Портал сообщает, что Международный конгресс математиков, на котором традиционно вручается Филдсовская премия, должен был пройти в Санкт-Петербурге (Россия), однако после начала войны в Украине город был лишен права на его проведение и форум прошел онлайн.

"Вязовской удается делать совершенно неочевидные вещи, которые пытались сделать многие люди, но не смогли. В отличие от других, она делает это, раскрывая очень простые, естественные, глубокие структуры, то, чего никто не ожидал и что никто другой не смог найти", – сказал математик Генри Кон, представляя украинскую ученую на конгрессе.

Вязовская рассказала в интервью порталу, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину к ней в Лозанну приехали как беженцы две сестры и племянники. Бабушка и родители, люди преклонного возраста, остались в Киеве.

Она призналась, что война отразилась на ее работе, много сил уходит на переживания. Говорит, что гордится Украиной, но у в ужасе от того, что приходится переживать ее семье и землякам.

"Это будет иметь огромные, тяжелые последствия, такой стресс и такой сильный страх не пройдут даром. Но тираны не могут помешать нам заниматься математикой. Есть хоть что-то, что они не могут у нас отнять", – добавила она.