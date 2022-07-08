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Украинка, получившая медаль Филдса, хочет потратить премию на помощь Украине

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Вязовская стала второй женщиной за более чем 80-летнее существование премии Филдса, получившей ее
Вязовская стала второй женщиной за более чем 80-летнее существование премии Филдса, получившей ее
Скриншот: International Mathematical Union / YouTube

Украинка, лауреат Филдсовской премии, самой престижной награды в области математики, Марина Вязовская в интервью "Німецькій хвилі" рассказала, что денежный эквивалент премии – 15 тыс. канадских долларов (341 тыс. грн) – хочет потратить на помощь Украине.

"Мне бы очень хотелось использовать эти деньги в поддержку Украины, потому что сейчас все украинцы за границей работают на то, чтобы поддержать как-то наше государство, чтобы победить, чтобы отстроить то, что разрушено. Поэтому мне кажется, это было бы правильно", – отметила она.

Вязовская стала второй женщиной за более чем 80-летнее существование премии, получившей ее. Украинка говорит, что хотела бы, чтобы женщин в науке было больше.

"Я надеюсь, что произошел сдвиг и женщин-лауреатов этой премии станет гораздо больше. И я еще очень надеюсь, что, возможно, еще при моей жизни этот вопрос исчезнет и никто не удивится, что в какой-то год четыре женщины получат премию и это станет нормой", – сказала она.

Математик не живет в Украине уже много лет, но здесь живут ее родители и до начала войны жили ее сестры, племянники, много друзей и родственников.

"И, конечно, это очень больно, я очень переживаю за их безопасность. Это все коснулось всех украинцев, даже тех, кто не живет прямо в Украине и не находится под непосредственной угрозой", – отмечает она.

Контекст:

Марина Вязовская окончила Киевский лицей естественных наук №145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2010-м защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины на тему "Неравенства для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы на сфере", а в 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию "Модулярные функции и особые циклы".

В 2016 году Вязовская получила международную премию Салема, которая является аналогом Нобелевской премии в области математики, также за открытия в области плотной укладки сфер.

5 июля она стала одним из четырех лауреатов Филдсовской премии.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, ученые, математика, Филдсовская премия, украинки
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