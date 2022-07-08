Украинка, получившая медаль Филдса, хочет потратить премию на помощь Украине

Вязовская стала второй женщиной за более чем 80-летнее существование премии Филдса, получившей ее Скриншот: International Mathematical Union / YouTube

"Мне бы очень хотелось использовать эти деньги в поддержку Украины, потому что сейчас все украинцы за границей работают на то, чтобы поддержать как-то наше государство, чтобы победить, чтобы отстроить то, что разрушено. Поэтому мне кажется, это было бы правильно", – отметила она.

Вязовская стала второй женщиной за более чем 80-летнее существование премии, получившей ее. Украинка говорит, что хотела бы, чтобы женщин в науке было больше.

"Я надеюсь, что произошел сдвиг и женщин-лауреатов этой премии станет гораздо больше. И я еще очень надеюсь, что, возможно, еще при моей жизни этот вопрос исчезнет и никто не удивится, что в какой-то год четыре женщины получат премию и это станет нормой", – сказала она.

Математик не живет в Украине уже много лет, но здесь живут ее родители и до начала войны жили ее сестры, племянники, много друзей и родственников.

"И, конечно, это очень больно, я очень переживаю за их безопасность. Это все коснулось всех украинцев, даже тех, кто не живет прямо в Украине и не находится под непосредственной угрозой", – отмечает она.