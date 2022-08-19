Молитва, флешмобы и выставка уничтоженной российской техники. Кабмин утвердил план мероприятий на День Независимости Украины

В Украине будут на государственном уровне отмечать День государственного флага 23 августа и День Независимости 24 августа.

23 августа в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях, воинских частях проведут официальные торжественные церемонии поднятия государственного флага Украины.

24 августа монумент "Родина-мать" в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами государственного флага Украины, а в Национальном заповеднике "София Киевская" священники всех церквей будут молиться за Украину, отметили в Минкульте. На Крещатике пройдет выставка уничтоженной российской военной техники.

В министерстве также сообщили о запланированных флешмобах, "направленных на единение и поддержку украинцев". Во время официальных мероприятий всех погибших в войне против российских оккупантов будут почитать минутой молчания.

"В этом году День Независимости Украины имеет для всех украинцев особое значение. У нас продолжается война, и оккупанты приходят в бешенство от своей беспомощности. Украинцы же продолжают достойно противостоять нелюдям и поражать мир своей несокрушимостью, силой и эмпатией к тем, кто рядом. Сейчас мы переживаем исторический момент, наша нация закаляется в борьбе. Мы навсегда запомним, кто нам друг, а кто враг. Искренне верю, что совсем скоро мы будем громко праздновать нашу победу", – заявил министр культуры Александр Ткаченко.