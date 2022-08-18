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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В НБУ рассказали, как будут работать банки в День Независимости

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24 августа Национальный банк Украины будет работать в обычном режиме
24 августа Национальный банк Украины будет работать в обычном режиме
Фото: ЕРА

День Независимости Украины, который празднуют 24 августа, в этом году приходится на среду и является обычным рабочим днем, в частности для банковской системы. Об этом 18 августа сообщает в Telegram пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В Нацбанке напомнили, что на период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.

Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Нацбанка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ будут работать в обычном режиме.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 21 ноября 2022 года

27 июля Зеленский заверил, что Украина и украинский народ отпразднуют День Независимости 24 августа, несмотря на войну. 

Теги: Украина, НБУ, банки, праздники, День Независимости, Нацбанк
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