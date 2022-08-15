Парламент продлил военное положение и мобилизацию до 21 ноября

Также Рада утвердила указ о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

За оба решения проголосовали 328 депутатов, проинформировал нардеп.

Накануне в вечернем телеобращении Зеленский назвал их неизбежными. По его словам, несмотря на потери, украинцы "должны бороться на всех уровнях и на всех фронтах".

"Очевидное решение, очевидные причины. Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени продлится эта война", – сказал он.