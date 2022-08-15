Парламент продлил военное положение и мобилизацию до 21 ноября

Также Рада утвердила указ о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
За оба решения проголосовали 328 депутатов, проинформировал нардеп.
Накануне в вечернем телеобращении Зеленский назвал их неизбежными. По его словам, несмотря на потери, украинцы "должны бороться на всех уровнях и на всех фронтах".
"Очевидное решение, очевидные причины. Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени продлится эта война", – сказал он.
Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Оно, в частности, подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.
14 августа профильный комитет Рады одобрил законопроекты №7664 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №7665 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" на 90 суток. Зеленский внес законопроекты в Раду 12 августа.