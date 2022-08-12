Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

Глава государства зарегистрировал проект закона №7664 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №7665 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Текстов документов пока нет на сайте парламента. На какой срок президент предлагает продлить военное положение и мобилизацию, пока неизвестно.