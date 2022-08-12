Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

Глава государства зарегистрировал проект закона №7664 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №7665 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".
Текстов документов пока нет на сайте парламента. На какой срок президент предлагает продлить военное положение и мобилизацию, пока неизвестно.
Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Оно, в частности, подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.