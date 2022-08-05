Ограниченно пригодные к военной службе мужчины не могут уезжать из Украины – ГПСУ

В Госпогранслужбе уточнили, что из Украины разрешен выезд для мужчин, которые сняты с воинского учета на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе со снятием с воинского учета. Это же касается лиц, должным образом оформивших инвалидность.

В то же время просто запись о снятии с учета не позволяет выезжать за границу.

"Мужчинам, которые имеют документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой/записью "снят с воинского учета", – данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность к военной службе в военное время по состоянию здоровья", – говорится в сообщении.

Мужчинам рекомендовано в таких случаях обратиться в ТЦК и СП за уточнениями, перед тем как пытаться пересечь границу, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", – подытожили в ГПСУ.

Ранее в Госпогранслужбе уточняли, что мужчины призывного возраста, которые имеют двойное гражданство, могут выехать из Украины только после потери украинского гражданства.

По данным ГПСУ, за время действия военного положения при попытке незаконного пересечения границы задержано более 6,4 тыс. военнообязанных мужчин – граждан Украины.