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Ограниченно пригодные к военной службе мужчины не могут уезжать из Украины – ГПСУ

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Госпогранслужба разъяснила нюансы выезда из Украины лиц, снятых с воинского учета
Госпогранслужба разъяснила нюансы выезда из Украины лиц, снятых с воинского учета
Фото: gpsu.gov.ua

Окончательное решение относительно возможности выезда снятых с воинского учета мужчин будут принимать пограничники на основании документов человека в каждом конкретном случае. Граждане Украины, ограниченно годные к военной службе в военное время, пересекать границу в период действия военного положения не могут, разъяснила 5 августа в Facebook пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В Госпогранслужбе  уточнили, что из Украины разрешен выезд для мужчин, которые сняты с воинского учета на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе со снятием с воинского учета. Это же касается лиц, должным образом оформивших инвалидность.

В то же время просто запись о снятии с учета не позволяет выезжать за границу.

"Мужчинам, которые имеют документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой/записью "снят с воинского учета", – данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность к военной службе в военное время по состоянию здоровья", – говорится в сообщении.

Мужчинам рекомендовано в таких случаях обратиться в ТЦК и СП за уточнениями, перед тем как пытаться пересечь границу, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", – подытожили в ГПСУ.

Ранее в Госпогранслужбе уточняли, что мужчины призывного возраста, которые имеют двойное гражданство, могут выехать из Украины только после потери украинского гражданства.

По данным ГПСУ, за время действия военного положения при попытке незаконного пересечения границы задержано более 6,4 тыс. военнообязанных мужчин – граждан Украины.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid01GVyCwXxqxjexT1SsVW36u2b5RcDhxXF2XG1jZprkH9BMJz3xCtMdPwXt71jZFrPl

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.

В Украине уже несколько раз петиции с требованием разрешить выезд из Украины мужчин призывного возраста набирали необходимое для рассмотрения количество голосов. В мае президент ответил, что на фронте ежедневно гибнет до 100 бойцов, поэтому он не считает такую просьбу целесообразной.

Теги: Украина, здоровье, граница, Госпогранслужба, мобилизация, военкомат, пограничники, военное положение, ГПСУ, вторжение, инвалидность, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, документы, войска, мужчины, границы, российские оккупанты
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