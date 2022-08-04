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Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего и напомнил оборонному руководству страны о персональной ответственности

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Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего для обсуждения неотложных вопросов
Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего для обсуждения неотложных вопросов
Фото: president.gov.ua

Заседание ставки верховного главнокомандующего под председательством президента Украины – верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины Владимира Зеленского состоялось 4 августа, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщается, на заседании обсудили ряд неотложных вопросов, касающихся сферы безопасности. Первым был обсужден вопрос о состоянии обеспечения сил обороны необходимым вооружением и военной техникой.

Также был заслушан доклад о состоянии выполнения решений ставки верховного главнокомандующего, принятых на предыдущих заседаниях.

"Отмечена персональная ответственность руководителей сектора безопасности и обороны за выполнение приказов и директив верховного главнокомандующего Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, участники заслушали доклад о продлении действия Сводного плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации.

"Относительно всех рассмотренных вопросов повестки дня были приняты соответствующие решения", – подытожили в СНБО.

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности Соединенные Штаты с учетом 17-го пакета военной помощи выделили Украине около $8,8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $10 млрд.

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