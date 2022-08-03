Данилов раскритиковал петицию о выезде мужчин за границу: Нечего прятаться за женскими юбками

Данилов предлагает мужчинам найти возможность помочь Украине, даже если они не мобилизованы Фото: ssu.gov.ua

"Пожалуйста, идите и помогайте тем ребятам, которые сейчас есть на фронте. Работы в стране очень и очень много. Нечего прятаться за женскими юбками и бежать из страны. Надо помогать", – сказал секретарь СНБО.

Данилов призвал тех, кто не может воевать и держать в руках оружие, помогать "другим способом".

"Находите любые возможности. Это несправедливо, когда мужчины начинают бежать из страны во время войны. Я это не приветствую", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, "когда мы все будем выполнять правовые действия и законы Конституции, все скоро станет на свои места".

"И придумывать, что из-за петиции вас могут отпускать... послушайте, так нельзя. Работы в нашей стране более чем достаточно", – считает он.

Данилов заявил, что уплата налогов в Украине – это тоже помощь.

"А вы сейчас хотите бежать из страны, устроиться на работу и платить там налоги? Несправедливо", – сказал секретарь СНБО.

Очередная электронная петиция с призывом к президенту снять ограничения на выезд за границу для мужчин 18–60 лет без военного опыта набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению автора петиции Юлии Булавиной, "воевать должны боеспособные люди", таких она насчитала в Украине не менее 625 тыс. человек, в то время как многие украинские специалисты принесут больше пользы стране, работая за границей.