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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов раскритиковал петицию о выезде мужчин за границу: Нечего прятаться за женскими юбками

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Данилов предлагает мужчинам найти возможность помочь Украине, даже если они не мобилизованы
Данилов предлагает мужчинам найти возможность помочь Украине, даже если они не мобилизованы
Фото: ssu.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов считает, что мужчины нужны сейчас в Украине и могут помочь стране, даже если не могут держать в руках оружие. Об этом он заявил в эфире "24 канала".

"Пожалуйста, идите и помогайте тем ребятам, которые сейчас есть на фронте. Работы в стране очень и очень много. Нечего прятаться за женскими юбками и бежать из страны. Надо помогать", – сказал секретарь СНБО.

Данилов призвал тех, кто не может воевать и держать в руках оружие, помогать "другим способом".

"Находите любые возможности. Это несправедливо, когда мужчины начинают бежать из страны во время войны. Я это не приветствую", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, "когда мы все будем выполнять правовые действия и законы Конституции, все скоро станет на свои места".

"И придумывать, что из-за петиции вас могут отпускать... послушайте, так нельзя. Работы в нашей стране более чем достаточно", – считает он.

Данилов заявил, что уплата налогов в Украине – это тоже помощь.

"А вы сейчас хотите бежать из страны, устроиться на работу и платить там налоги? Несправедливо", – сказал секретарь СНБО.

Очередная электронная петиция с призывом к президенту снять ограничения на выезд за границу для мужчин 18–60 лет без военного опыта набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению автора петиции Юлии Булавиной, "воевать должны боеспособные люди", таких она насчитала в Украине не менее 625 тыс. человек, в то время как многие украинские специалисты принесут больше пользы стране, работая за границей.

Контекст:

В апреле и июне украинцы уже дважды подписывали подобные петиции, но тогда президент ответил, что на фронте ежедневно гибнут до 100 бойцов, поэтому он не считает такую просьбу целесообразной.

Президент Украины объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.

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