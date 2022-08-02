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Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков

Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос о возможности легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства
Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос о возможности легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков. Ответ был опубликован на сайте главы государства 2 августа.

Президент поблагодарил всех, кто подписал петицию, за активную гражданскую позицию. 

"В современном мире уровень демократичности общества измеряется в том числе из-за политики государства, направленной на обеспечение равных прав для всех граждан. Каждый гражданин является неотделимой частью гражданского общества, на него распространяются все права и свободы, закрепленные в Конституции Украины", – отметил Зеленский. 

В своем ответе он указал на украинское семейное законодательство и обратил внимание, что в Конституции закреплено: брак основывается на добровольном согласии мужчины и женщины. 

В условиях военного времени Конституция Украины не может быть изменена, констатировал президент. 

"В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека. В соответствии со ст. 116 Конституции Украины, Кабинет Министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Учитывая это, я обратился к премьер-министру Украины [Денису Шмыгалю] с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах", – добавил Зеленский. 

Контекст:

Петиция с призывом легализовать однополые браки в Украине была обнародована 3 июня, к 9 июля она набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для того, чтобы попасть на рассмотрение к президенту. 

"В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", – писала автор петиции Анастасия Савенко. 

22 июня на YouTube-канале KyivPride был опубликован социальный ролик под названием People shoot people в поддержку украинских защитников и защитниц, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу. Там говорится, что Украину защищают сотни людей – представителей ЛГБТ. 

Как объяснял НВ, из-за того, что однополые пары не могут зарегистрировать брак, они не могут реализовать ряд других прав, в том числе совместно владеть имуществом как супруги, наследовать имущество своего партнера, совместно воспитывать детей. Кроме того, в случае смерти одного из пары другой (или другая) не может взять под опеку ребенка умершего, так как официально не является прямым родственником ему. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: конституция, Кабинет Министров, ЛГБТ, правительство, петиция, законодательство, Владимир Зеленский, однополые браки, Денис Шмыгаль, брак
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