Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков

Президент поблагодарил всех, кто подписал петицию, за активную гражданскую позицию.

"В современном мире уровень демократичности общества измеряется в том числе из-за политики государства, направленной на обеспечение равных прав для всех граждан. Каждый гражданин является неотделимой частью гражданского общества, на него распространяются все права и свободы, закрепленные в Конституции Украины", – отметил Зеленский.

В своем ответе он указал на украинское семейное законодательство и обратил внимание, что в Конституции закреплено: брак основывается на добровольном согласии мужчины и женщины.

В условиях военного времени Конституция Украины не может быть изменена, констатировал президент.

"В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека. В соответствии со ст. 116 Конституции Украины, Кабинет Министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Учитывая это, я обратился к премьер-министру Украины [Денису Шмыгалю] с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах", – добавил Зеленский.