Легализация однополых браков в Украине: петиция набрала уже больше половины необходимых голосов

Петиция сформулирована всего в трех предложениях и апеллирует к тому, что в военное время людям любой ориентации особенно необходимо иметь возможность официального заключения брака.
"В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", – говорится в тексте.
К вечеру 4 июля обращение поддержали более 15 тыс. человек. До конца голосования остался 61 день.
22 июня на YouTube-канале был KyivPride опубликован социальный ролик под названием People shoot people в поддержку украинских защитников и защитниц, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу. "В феврале изменилась жизнь всей нации, но мы выстояли и продолжаем бороться именно благодаря нашей идентичности и силе, которую она дает. Идентифицируя себя как украинцы, мы не можем сдаться. Украина принадлежит нам так же, как и тем, кто не испытывает проблем из-за своей сексуальной и гендерной идентичности. Вражескому снаряду все равно, кого убивать на украинской земле", – прокомментировал видеоработу режиссер Владислав Рекотов.