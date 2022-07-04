Легализация однополых браков в Украине: петиция набрала уже больше половины необходимых голосов

Петиция сформулирована всего в трех предложениях и апеллирует к тому, что в военное время людям любой ориентации особенно необходимо иметь возможность официального заключения брака.

"В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", – говорится в тексте.

К вечеру 4 июля обращение поддержали более 15 тыс. человек. До конца голосования остался 61 день.