В Германии за два года зарегистрировали более 70 тыс. однополых браков

С октября 2017-го до конца 2019 года в Германии поженилось 46 925 однополых пар, 26 293 гражданских союза были перерегистрированы как браки.

Первый однополый брак в Германии заключили 1 октября 2017 года Фото: depositphotos.com

За более чем два года – с октября 2017-го до конца 2019 года – в Германии заключили или перерегистрировали более 70 тыс. однополых браков. Об этом говорится в ответе федерального правительства на запрос парламентской группы Свободной демократической партии, который был опубликован 3 января агентством dpa.

За указанный период поженилось 46 925 однополых пар, 26 293 гражданских союза были перерегистрированы как браки.

Данные за 2020 год не приводятся.

Член парламента от СДП Йенс Бранденбург назвал разрешение на однополые браки в стране "победой любви над дискриминацией однополых пар".

Законопроект о легализации однополых браков Бундестаг одобрил 30 июня 2017 года. "За" проголосовали 393 депутата, 226 – "против", еще четверо воздержались. Документ также разрешает однополым парам усыновлять детей. 21 июля закон подписал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

1 октября в стране зарегистрировали первый однополый брак. 59-летний Карл Крайле и 60-летний Бодо Менде поженились в ратуше берлинского района Шенеберге. До этого пара была вместе 38 лет.