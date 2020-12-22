"Мы заслуживаем любить того, кого хотим". Элтон Джон поздравил своего партнера с годовщиной семейной жизни

По словам британского музыканта Элтона Джона, они с его семейным партнером – кинопродюсером Дэвидом Фернишем являются счастливчиками, которым повезло быть вместе.

73-летний британский певец Элтон Джон отмечает годовщину семейной жизни со своим партнером – 58-летним кинопродюсером Дэвидом Фернишем. Об этом артист написал 21 декабря в Instagram.

"Наши отношения крепнут с каждым днем, и я очень благодарен за любовь, которую мы разделяем, и за двух наших прекрасных сыновей", – написал артист.

Элтон Джон заявил, что считает себя с Фернишем счастливчиками.

"Нам повезло, поскольку миллионы людей во всем мире подвергаются дискриминации из-за своей сексуальной ориентации. Это позор. Все мы заслуживаем любить того, кого хотим. Мы продолжим бороться за равенство для всех", – подытожил он.

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Элтон Джон и Дэвид Ферниш поженились в 2005 году, одними из первых воспользовавшись возможностью заключать однополые браки в Британии. В 2010 году суррогатная мать родила паре первенца – сына Захария. В 2013 году в семье появился Элайджа – второй сын, рожденный суррогатной матерью.