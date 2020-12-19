Парламент Швейцарии одобрил закон об однополых браках

Члены швейцарского парламента одобрили законопроект, согласно которому в стране будут разрешены однополые браки. Законопроект еще не принят, его вынесут на референдум.

В Швейцарии с 2013 года обсуждался закон об однополых браках Фото: EPA

Парламент Швейцарии 18 декабря утвердил закон о разрешении на однополые браки. Окончательное решение примут, вероятно, после референдума. Об этом сообщает The Local.

По информации издания, представители Христианской и Ультраконсервативной партий объявили о планах провести референдум для утверждения закона, согласно которому однополые пары получают право на брак, а лесбиянки – доступ к банку спермы. Он обсуждался с 2013 года.

Организация Rainbow Families, которую создали в 2010 году для защиты интересов родителей-геев в Швейцарии, заявила, что они готовы к референдуму.

"У нас за спиной 82% населения, и благодаря мобилизации сообщества ЛГБТ, наших партнерских организаций и политических партий, которые нас поддерживают, мы сможем еще больше повысить признание ЛГБТ в обществе", – заявил Матиас Эрхардт, который является заместителем председателя организации.

Ранее Швейцария позволяла однополым парам вступать в "зарегистрированные партнерства", но это не дает тех же прав, что и брак, в том числе на получение гражданства и совместное усыновление детей.