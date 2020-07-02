В Черногории легализировали однополые браки

Решение о легализации однополых браков поддержали 42 депутата черногорского парламента из необходимых 41.

Депутаты черногорского парламента поддержали легализацию однополых браков в стране. Об этом 1 июля сообщает местное издание Vijesti.

Такое решение поддержали 42 депутата из необходимых 41.

Как отмечает издание, это уже не первая попытка легализовать однополые браки, однако в прошлом году инициатива не набрала нужного количества голосов в парламенте.

Президент Черногории Мило Джуканович по случаю принятия закона заявил в Twitter, что его страна "стала на шаг ближе к присоединению к наиболее развитым демократиям".

* is one step closer to joining the most developed world democracies! By adopting the Law on Same Sex Life Partnership, * is for the first time regulating the legal rights of same-sex couples! #LGBT@UNHumanRights@EURightsAgency@ILGAEurope — Milo * ukanovi * (@predsjednik_cg) July 1, 2020

По состоянию на сейчас однополые браки узаконены в 30 странах мира. Первыми такое решение приняли Нидерланды в 2000 году.