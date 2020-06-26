Daisies. Перри в новом клипе поддержала ЛГБТ-сообщество. Видео
Беременная американская певица Кэти Перри на своем YouTube-канале презентовала клип на ремикс песни Daisies. Ролик исполнительница посвятила своим поклонникам нетрадиционной сексуальной ориентации, которые традиционно летом устраивают большой гей-парад – гей-прайд. В условиях пандемии коронавируса Перри предложила тем, кто не может выйти на улицу, устроить вечеринку в домашних условиях. "Возьмите щетку для волос в качестве микрофона, швабру как партнера по танцу и присоединитесь ко мне в продолжение празднования прайда", – написала она в Instagram. В клипе певица в зеленом платье позирует среди ромашек, а также появляется с символом ЛГБТ-сообщества – радугой на голове и в платье цветов ее спектра. 15 мая Перри выпустила клип на оригинальную версию песни Daisies, в котором предстала полностью голой, находясь на позднем сроке беременности. А позже вышел ее анимационный клип на этот же трек.
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