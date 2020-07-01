"Горд быть частью ЛГБТ-сообщества". Звезда сериала "Дрянь" Олдридж совершил каминг-аут

Известный по роли Говнюка в сериале "Дрянь" британский актер Бен Олдридж рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Олридж: Путь к прайду был для меня долгим Фото: benjaminaldridge / Instagram

34-летний британский актер Бен Олдридж совершил каминг-аут. Пост он обнародовал в Instagram.

"Путь к прайду был для меня долгим. Я люблю ЛГБТ-сообщество и невероятно горд быть его частью. Впереди еще много побед. Еще так много поводов для битвы", – написал он.

Признание Олдридж сделал во время "месяца прайда", в рамках которого в мире проходят ЛГБТ-парады и ряд акций в поддержку представителей секс-меньшинств.

Актер снялся в шести сериях сериала "Дрянь". Официального имени его персонаж не имеет, но главная героиня, Флибэг, называла его исключительно Говнюком.

Сериал "Дрянь" – продукт компании Two Brothers Pictures для канала BBC Three и стримингового сервиса Amazon Video. Премьера сериала состоялась 21 июля 2016 года. Второй сезон завершился 8 апреля 2019 года.