Петиция о легализации однополых браков набрала более 25 тыс. голосов, теперь ее должен рассмотреть Зеленский

Петиция авторства Анастасии Совенко была опубликована 3 июня, по состоянию на 9 июня она набрала 25 287 голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

"В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", – говорится в петиции.