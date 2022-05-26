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26 мая, 2022
 
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"Узнал, что такое радужный флаг". Федишин в поздравлении 11-летнему сыну рассказала о своем скандале с ЛГБТ

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Федишин пожелала сыну быть всегда добросовестным и честным перед собой
Федишин пожелала сыну быть всегда добросовестным и честным перед собой
Фото: irynafedyshyn / Instagram

Украинская певица Ирина Федишин, которую публично оскорбил певец Melovin, 25 мая в Instagram опубликовала пост по случаю дня рождения своего сына Юрия.

"Ты наша большая радость. Мы сильно тебя любим и благодарны Богу за тебя. Расти здоровым и счастливым! Пусть небо станет мирным и в Украине как можно скорее наступит победа", – написала она.

Федишин отметила, что ее сыну исполняется 11, и война России против Украины ворует детство не только у него, но и у миллионов украинских детей.

"Вы все сегодня очень быстро взрослеете. В свои 11 ты узнал и увидел, как мир бывает несправедлив и жесток, сколько в нем зла и лжи. Ты узнал, что такое радужный флаг и его значение. Ты узнал, что этот флаг на самом деле совсем не радужный. Ты увидел, насколько люди под таким флагом могут быть агрессивными, наполненными ненавистью и заниматься буллингом в сетях. Но я хочу тебе сказать, что кроме мира, где царит ненависть и агрессия, есть мир, где царит радость, любовь и мир", – заявила она.

Певица пожелала сыну быть всегда добросовестным и честным перед собой.

"Это поможет тебе даже в самые темные времена не опускать руки и сохранять силу духа. Чтобы там не произошло, всегда держись не людей, а Христа. Да хранит тебя Господь", – написала она.

Контекст:

Федишин замужем за продюсером Виталием Човныком. У пары два сына: Юрий (2011) и Олег (2015).

Федишин, являвшаяся членом украинского жюри на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022", призналась, что ей было трудно оценивать участников, так как многие из них были представителями ЛГБТ-сообщества.

Она назвала однополую любовь грехом. Melovin публично оскорбил Федшин после этого.

Теги: ЛГБТ, война, флаг, агрессия, дети, скандал, война России против Украины, певица, певец, поздравление, буллинг, Ирина Федишин
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