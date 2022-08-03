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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГПСУ назвали число военнообязанных мужчин, задержанных при попытке незаконно пересечь границу во время войны

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В ГПСУ напомнили, что попытка подкупа пограничников уголовно наказуемое преступление
В ГПСУ напомнили, что попытка подкупа пограничников – уголовно наказуемое преступление
Фото: gpsu.gov.ua

С начала действия военного положения в Украине пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин, сообщается 3 августа на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска. Остальные пытались схитрить на паспортном контроле. Были мужчины, которые притворялись женщинами, другие пытались спрятаться в транспортных средствах, один даже в беби-боксе закрылся", – сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Пограничники напомнили, что "уклонисты" неоднократно становились жертвами криминалитета и "поплатились немалыми средствами", а были и те, кто погибал в реках и горах при попытках нарушения границы.

"Многие хитрецы покупали поддельные документы о наличии у них или их детей разных болезней, захоронении жен или рождении детей, был даже мужчина, которого, согласно записи в документе, комиссовали из-за тяжелых родов. Нередки были и банальные попытки подкупа пограничников", – констатируют в Госпогранслужбе.

В ГПСУ подчеркнули, что попытка незаконного пересечения государственной границы наказывается в административном порядке, однако многие задержанные и их помощники стали подозреваемыми в сопутствующих уголовных правонарушениях.

Всего подозрения объявлены более чем 400 фигурантам уголовных производств, уточнили в Госпогранслужбе.

Так, с начала полномасштабной войны зафиксировано около 210 попыток подкупа пограничников, во время которых те отказались от взяток на общую сумму более 3,5 млн грн.

"Напомним, что подкуп должностного лица – уголовное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УК", – говорится в сообщении.

Также по материалам сотрудников оперативно-разыскных подразделений ГПСУ начато более 170 уголовных производств за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ст. 332 УК), почти 470 производств за подделку документов и использование поддельных документов (ст. 358 УК), 10 производств за уклонение от призыва (ст. 336 УК).

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день он объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста (18–60 лет), кроме особо оговоренных условий.

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