В пункте пропуска "Краковец" временно приостановлен пропуск легковых автомобилей на выезд из Украины – Госпогранслужба

Пункт пропуска "Краковец" дооборудуют, после чего движение легковых автомобилей и автобусов будет восстановлено Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"Пропуск легкового транспорта и автобусов на въезд в Украину, а также грузовиков в обоих направлениях продолжается", – добавили в Госпогранслужбе.

В ГПСУ сообщили, что на пассажирском направлении устанавливается покрытие над павильонами. Работы в пункте пропуска "Краковец" продлятся до 10 суток.

"Просим лиц, для кого это может вызвать неудобства, с пониманием отнестись к ситуации. Работы проводятся для улучшения комфорта граждан, ведь после установки накрытия люди в пункте пропуска получат дополнительную защиту от жары и дождя", – говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничники предлагают украинцам, которые планируют поездки в Польшу, учитывать информацию о приостановке движения легковых автомобилей через "Краковец" и выбирать другой удобный пункт пропуска. В частности, это могут быть пункты пропуска "Угринов", "Смольница", "Грушев" или другие.

Также после дооборудования через этот пункт пропуска будет полностью возобновлено движение пассажирских автобусов, пообещали в ГПСУ.