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В пункте пропуска "Краковец" временно приостановлен пропуск легковых автомобилей на выезд из Украины – Госпогранслужба

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Пункт пропуска "Краковец" дооборудуют, после чего движение легковых автомобилей и автобусов будет восстановлено
Пункт пропуска "Краковец" дооборудуют, после чего движение легковых автомобилей и автобусов будет восстановлено
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

В рамках проекта "Открытая граница" 18 июля в пункте пропуска "Краковец" начались работы по дооборудованию. С 8.00 временно приостановлен пропуск легковых автомобилей на выезд из Украины, сообщает 18 июля в Facebook пресс-служба ГПСУ.

"Пропуск легкового транспорта и автобусов на въезд в Украину, а также грузовиков в обоих направлениях продолжается", – добавили в Госпогранслужбе.

В ГПСУ сообщили, что на пассажирском направлении устанавливается покрытие над павильонами. Работы в пункте пропуска "Краковец" продлятся до 10 суток.

"Просим лиц, для кого это может вызвать неудобства, с пониманием отнестись к ситуации. Работы проводятся для улучшения комфорта граждан, ведь после установки накрытия люди в пункте пропуска получат дополнительную защиту от жары и дождя", – говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничники предлагают украинцам, которые планируют поездки в Польшу, учитывать информацию о приостановке движения легковых автомобилей через "Краковец" и выбирать другой удобный пункт пропуска. В частности, это могут быть пункты пропуска "Угринов", "Смольница", "Грушев" или другие.

Также после дооборудования через этот пункт пропуска будет полностью возобновлено движение пассажирских автобусов, пообещали в ГПСУ.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid0TRJtY9hLpRb2iAthqMfVbrQA8JL5tNzpenDhk6mPpykJewAmELWyn8pE9YzLxt8ul

Контекст:

С 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, до 12 июля страну покинули 9,2 млн человек. Почти 3,6 млн из них ввернулись назад. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

12 июня Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что уже месяц количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.

16 июля в ГПСУ отметили, что поток граждан на выезд из Украины через западную границу снова больше, чем на въезд.

Теги: Украина, Польша, миграция, граница, Госпогранслужба, беженцы, переселенцы, ГПСУ, эмиграция, пассажиры
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