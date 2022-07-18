В пункте пропуска "Краковец" временно приостановлен пропуск легковых автомобилей на выезд из Украины – Госпогранслужба

"Пропуск легкового транспорта и автобусов на въезд в Украину, а также грузовиков в обоих направлениях продолжается", – добавили в Госпогранслужбе.
В ГПСУ сообщили, что на пассажирском направлении устанавливается покрытие над павильонами. Работы в пункте пропуска "Краковец" продлятся до 10 суток.
"Просим лиц, для кого это может вызвать неудобства, с пониманием отнестись к ситуации. Работы проводятся для улучшения комфорта граждан, ведь после установки накрытия люди в пункте пропуска получат дополнительную защиту от жары и дождя", – говорится в сообщении ГПСУ.
Пограничники предлагают украинцам, которые планируют поездки в Польшу, учитывать информацию о приостановке движения легковых автомобилей через "Краковец" и выбирать другой удобный пункт пропуска. В частности, это могут быть пункты пропуска "Угринов", "Смольница", "Грушев" или другие.
Также после дооборудования через этот пункт пропуска будет полностью возобновлено движение пассажирских автобусов, пообещали в ГПСУ.
С 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, до 12 июля страну покинули 9,2 млн человек. Почти 3,6 млн из них ввернулись назад. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
12 июня Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что уже месяц количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.
16 июля в ГПСУ отметили, что поток граждан на выезд из Украины через западную границу снова больше, чем на въезд.