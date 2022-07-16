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ОБЩЕСТВО

Поток граждан на выезд из Украины через западную границу снова больше, чем на въезд – данные Госпогранслужбы

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В ГПСУ отметили, что больше всего граждан выехали за сутки в Польшу
В ГПСУ отметили, что больше всего граждан выехали за сутки в Польшу
Фото: Державна прикордонна служба України / Fаcebook

Границу Украины с Европейским союзом и Молдовой граждане чаще пересекают на выезд, чем на въезд, проинформировала 16 июля Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

"За сутки 15 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 81 тыс. человек и более 18 тыс. транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 41 тыс. человек. [...] В Украину за минувшие сутки проследовали более 39 тыс. человек, 36 тыс. из них – граждане Украины", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что большинство – 24 тыс. – выехали в пятницу в Польшу.

С 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, до 12 июля страну покинули 9,2 млн человек. Почти 3,6 млн из них ввернулись назад. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

12 июня Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что уже месяц количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Молдова, Польша, граница, Госпогранслужба, ГПСУ, вторжение, ЕС
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