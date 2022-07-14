Гладковского заметили в Варшаве, он регулярно ездит за границу как волонтер – СМИ

"В этот понедельник (11 июля) Олег Гладковский был замечен в Варшаве на выходе из пятизвездочного отеля Radisson, – говорится в новости.

По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, это уже четвертый выезд Гладковского из страны с начала полномасштабного вторжения России.

Впервые Гладковский выехал 31 марта на две недели и вернулся в Украину 13 апреля. Второй раз он покинул страну 21 апреля и снова вернулся через две недели 4 мая.В третий раз Гладковский находился за границей 19 дней, он пересек границу 2 июня и вернулся 21 июня. В последний раз он выехал из страны 9 июля.

Олегу Гладковскому 52 года, то есть он подпадает под мобилизацию. У него трое детей, но совершеннолетних.

По данным источников "Украинской правды" в Госпогранслужбе, в качестве основания для выездов Гладковского указана "гуманитарная помощь".