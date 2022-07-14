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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гладковского заметили в Варшаве, он регулярно ездит за границу как волонтер – СМИ

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По информации УП, Гладковского видели выходящим из пятизвездочного отеля Radisson в столице Польши
По информации УП, Гладковского видели выходящим из пятизвездочного отеля Radisson в столице Польши
Фото: pravda.com.ua

Бывший первый заместитель секретаря СНБО, экс-директор корпорации "Богдан" Олег Гладковский (Свинарчук) после 24 февраля несколько раз выезжал из страны. Об этом сообщила "Украинская правда".

"В этот понедельник (11 июля) Олег Гладковский был замечен в Варшаве на выходе из пятизвездочного отеля Radisson, – говорится в новости.

По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, это уже четвертый выезд Гладковского из страны с начала полномасштабного вторжения России.

Впервые Гладковский выехал 31 марта на две недели и вернулся в Украину 13 апреля. Второй раз он покинул страну 21 апреля и снова вернулся через две недели 4 мая.В третий раз Гладковский находился за границей 19 дней, он пересек границу 2 июня и вернулся 21 июня. В последний раз он выехал из страны 9 июля.

Олегу Гладковскому 52 года, то есть он подпадает под мобилизацию. У него трое детей, но совершеннолетних.

По данным источников "Украинской правды" в Госпогранслужбе, в качестве основания для выездов Гладковского указана "гуманитарная помощь".

Контекст:

В феврале – марте 2019 года программа "Наші гроші" обнародовала расследование о хищениях в оборонном секторе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. В программе говорилось, что участники группы посредством фирм-прокладок скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома".

Согласно расследованию, в схеме участвовали в том числе бывший глава "Укроборонпрома" Павел Букин, тогдашний первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь.

Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".

17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением в деле о закупке "Богданов" и декларировании недостоверной информации – в декларацию не были внесены доходы супруги от сдачи в аренду элитной недвижимости.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба. 21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО. Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляции на это решение.

Теги: Польша, Госпогранслужба, гуманитарная помощь, Варшава, Олег Гладковский
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