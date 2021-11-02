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Фигурант дела о хищениях в оборонке возглавляет бюро, разрабатывающее боеприпасы для "Укроборонпрома"

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Виталий Жуков возглавляет конструкторское бюро, разрабатывающее боеприпасы
Виталий Жуков возглавляет конструкторское бюро, разрабатывающее боеприпасы
Фото: ukroboronprom.com.ua

Один из подозреваемых по делу о коррупционных схемах с "Укроборонпромом" Виталий Жуков возглавил специальное конструкторское бюро "Вектор-В", разрабатывающее боеприпасы для гранатометов. Об этом стало известно после совместного брифинга Жукова с генеральным директором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым, сообщает 1 ноября пресс-служба "Вектор-В".

На брифинге Жуков заявил, что появление собственного производства боеприпасов для гранатометов для Украины – пример эффективного государственно-частного партнерства.

Информация о том, что Виталий Жуков руководит конструкторским бюро, есть на сервисе проверки контрагентов YouControl.

В "Укроборонпроме" сообщили, что Жуков не является работником концерна с октября 2014 года, и заявили о том, что манипуляции СМИ по этому вопросу не имеют под собой оснований.

Позже в концерне добавили, что сотрудничество с Жуковым началось с Министерства обороны – его предприятию заказали разработку и производство боеприпаса, сообщает LIGA.net

"Единственное, что зависит от нас, – взять их технологии и загрузить работой наше предприятие производством этого боеприпаса, в котором крайне нуждается украинская армия и иностранные заказчики, которым мы сможем это продавать", – заявили в "Укроборонпроме".

В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно направила в суд обвинительный акт по Виталию Жукову, сообщает "Слово и дело", ссылаясь на представителя прокуратуры Ольгу Постолюк.

"Обвинительный акт в отношении указанного лица, обвиняемого по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 УК Украины, направлен в Соломенский районный суд города Киева", – сказала она.

Контекст:

Журналисты программы "Наші гроші" в феврале 2019 года рассказали о фигурантах схемы хищения средств в оборонном комплексе Украины, которые заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. Журналисты утверждали, что участники группы посредством фирм-"прокладок" скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома". Такой "прокладкой" выступал в том числе завод "Кузница на Рыбальском", который до 2018 года принадлежал Порошенко.

Согласно расследованию, в схеме участвовали первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский, его сын Игорь и директор "Укроборонпрома" Павел Букин. Фигурантами схемы также были Виталий Жуков и Андрей Рогоза.

В ноябре 2019 года суд принял решение не освобождать от ответственности подозреваемых в коррупционном скандале "Укроборонпрома" Жукова и Рогозу, писала "Украинская правда".

5 мая 2020 года Высший антикоррупционный суд отпустил одного из подозреваемых, выбрав в качестве меры пресечения залог в размере 5,25 млн грн. По информации "Слово и дело" речь шла о Виталии Жукове.

26 марта 2021 года ВАКС освободил Жукова от ответственности в связи с истечением сроков давности, сообщала пресс-служба суда.

Теги: бюджет, Укроборонпром, вооружение, гранатомет, Олег Гладковский, хищения, Наші гроші, Игорь Гладковский
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