Фигурант дела о хищениях в оборонке возглавляет бюро, разрабатывающее боеприпасы для "Укроборонпрома"

На брифинге Жуков заявил, что появление собственного производства боеприпасов для гранатометов для Украины – пример эффективного государственно-частного партнерства.

Информация о том, что Виталий Жуков руководит конструкторским бюро, есть на сервисе проверки контрагентов YouControl.

В "Укроборонпроме" сообщили, что Жуков не является работником концерна с октября 2014 года, и заявили о том, что манипуляции СМИ по этому вопросу не имеют под собой оснований.

Позже в концерне добавили, что сотрудничество с Жуковым началось с Министерства обороны – его предприятию заказали разработку и производство боеприпаса, сообщает LIGA.net.

"Единственное, что зависит от нас, – взять их технологии и загрузить работой наше предприятие производством этого боеприпаса, в котором крайне нуждается украинская армия и иностранные заказчики, которым мы сможем это продавать", – заявили в "Укроборонпроме".

В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно направила в суд обвинительный акт по Виталию Жукову, сообщает "Слово и дело", ссылаясь на представителя прокуратуры Ольгу Постолюк.

"Обвинительный акт в отношении указанного лица, обвиняемого по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 УК Украины, направлен в Соломенский районный суд города Киева", – сказала она.