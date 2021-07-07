Суд признал компанию Гладковского "Богдан Моторс" банкротом

Судьи приняли решение о банкротстве и начали процедуру ликвидации.

Ранее, еще в апреле, суд утвердил реестр требований кредиторов на общую сумму в 6,7 млрд грн. Среди тех, кто требует у компании вернуть долги, – "Укрэксимбанк", Международный инвестиционный банк, UniCredit Bank, компании "Саревин Инвестментс", "Финворк" и другие. Компания должна деньги также Пенсионному фонду и налоговой.

В издании Finbalance отмечают, что у ряда кредиторов прослеживается связь с владельцем корпорации "Богдан", куда входит компания "Богдан Моторс", – бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским.

В частности, компания "Саревин Инвестментс ЛТД" является учредителем ООО "Луганск-Алеко", а одноименная структура (в форме ЗАО) была одним из основателей корпорации "Богдан".

Процедура банкротства "Богдан Моторс" была открыта в декабре 2020 года по заявлению одного из кредиторов. В компании заявляли, что это произошло "из-за сочетания системных проблем в отрасли, в экономике страны и из-за общемирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19".