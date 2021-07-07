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Суд признал компанию Гладковского "Богдан Моторс" банкротом

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Суд принял решение о банкротстве компании "Богдан Моторс"
Суд принял решение о банкротстве компании "Богдан Моторс"
Фото: atr.ua

Хозяйственный суд Днепропетровской области 6 июля признал компанию "Богдан Моторс", входящую в корпорацию "Богдан", банкротом. Об этом говорится в уведомлении на сайте Высшего хозяйственного суда Украины.

Судьи приняли решение о банкротстве и начали процедуру ликвидации.

Ранее, еще в апреле, суд утвердил реестр требований кредиторов на общую сумму в 6,7 млрд грн. Среди тех, кто требует у компании вернуть долги, – "Укрэксимбанк", Международный инвестиционный банк, UniCredit Bank, компании "Саревин Инвестментс", "Финворк" и другие. Компания должна деньги также Пенсионному фонду и налоговой. 

В издании Finbalance отмечают, что у ряда кредиторов прослеживается связь с владельцем корпорации "Богдан", куда входит компания "Богдан Моторс", – бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским. 

В частности, компания "Саревин Инвестментс ЛТД" является учредителем ООО "Луганск-Алеко", а одноименная структура (в форме ЗАО) была одним из основателей корпорации "Богдан".

Процедура банкротства "Богдан Моторс" была открыта в декабре 2020 года по заявлению одного из кредиторов. В компании заявляли, что это произошло "из-за сочетания системных проблем в отрасли, в экономике страны и из-за общемирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19".

Контекст:

До 2009 года совладельцем корпорации "Богдан" был пятый президент Украины Петр Порошенко. Он продал свою долю бизнес-партнеру Олегу Свинарчуку, который позже сменил фамилию на Гладковский. Последний был президентом компании с 2005 года, покинул этот пост, когда стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), и в июле 2019 года вновь возглавил "Богдан". Гладковский ушел из СНБО после скандала вокруг хищений на оборонных предприятиях.

17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы Национального антикоррупцонного бюро Украины (НАБУ) при попытке выехать из страны. 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 ("Богдан-6317") по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. 21 октября семья Гладковского внесла за него залог, он покинул СИЗО.

В феврале – марте 2019 года программа "Наші гроші" обнародовала расследование о хищениях в оборонном секторе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. Согласно расследованию, в схеме участвовали Гладковский, его сын Игорь и экс-глава "Укроборонпрома" Павел Букин.

Теги: автомобили, экономика, банкротство, Олег Гладковский, Укрэксимбанк, Международный инвестиционный банк, Богдан
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