Компания "Богдан Моторс": По заявлению кредитора открыта процедура банкротства

Машиностроительная отрасль стала "золушкой" чиновников и законодателей, поскольку ни один законопроект по поддержке и развитию отечественного производства так и не был принят, заявили в компании "Богдан Моторс".

В компании "Богдан Моторс" заявили, что 2020 год стал самым сложным для автомобильного производства за последние 20 лет, падение объемов стало рекордным. По заявлению кредитора в отношении предприятия открыта процедура банкротства. Такое сообщение 28 декабря опубликовано на официальном сайте "Богдан Моторс".

В этом году совпал ряд неблагоприятных факторов для производителей автотранспорта, заявили в компании.

"Произошло это из-за сочетания системных проблем в отрасли, в экономике страны и из-за общемирового кризиса, вызванного пандемией COVID19. Машиностроительная отрасль ожидаемо стала "золушкой" чиновников и законодателей, поскольку ни один законопроект по поддержке и развитию отечественного производства так и не был принят. Отечественные производители так и не получили доступа к дешевым финансам, которые могли бы значительно усилить производственные мощности предприятий и увеличить оборотные ресурсы. Получить кредитование для обеспечения выполнения государственных заказов до сих пор является проблемой. Взамен государство делает все, чтобы уже полученные кредиты подвергались сомнению", – сказано в сообщении.

В "Богдан Моторс" отметили, что уже больше года в производстве Хозяйственного суда Киева находится дело об обжаловании договора новации, заключенного между АО "Укрэксимбанк" и АО "АК "Богдан Моторс", и прокуратура затягивает рассмотрение дела. В компании считают, что в деле отсутствует аргументация, "однако негативный шум в воздухе сохраняется".

"Государственные закупки тоже значительно сокращены и не имеют динамики развития. У компании "Богдан Моторс" в этом году был фактически закрыт завод в Черкассах, который изготавливал автомобильную технику для Министерства обороны Украины. Сейчас в цехах этого предприятия пусто, а высококвалифицированные работники попали под сокращение. Как результат, доходы компании упали в разы. Это наглядно видно из объемов уплаченных "Богдан Моторс" налогов и других отчислений в бюджеты всех уровней. Например, в 2019 году общая сумма уплаченных налогов и сборов составила более 384 млн грн. А за 11 месяцев этого года этот показатель едва превысил 120 млн грн", – сообщили в компании.

Из-за пандемии кредиторы отказываются идти навстречу заемщикам, добавили в пресс-службе.

"К завершению финансового года один из кредиторов "Богдан Моторс" подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве компании. 23 декабря этого года Хозяйственным судом Днепропетровской области открыто производство по делу о банкротстве АО "АК "Богдан Моторс". Заявленный январский локдаун в Украине будет иметь все шансы окончательно похоронить украинскую экономику, поскольку кроме громких заявлений, которые лишь усиливают панические настроения и ожидания, не делается никаких системных шагов для поддержки производственного сектора экономики", – подытожили в "Богдан Моторс".