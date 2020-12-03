Вместо военной техники армейцам подсунули более дорогие гражданские грузовики – экс-чиновник Минобороны

Разница в цене между поставляемым в прошлом году в ВСУ автомобилем "Богдан-63172" и предложенным "Будшляхмашем" гражданским грузовиком МАЗ-631727 составила около 200 тыс. грн, а в целом государство на закупке 41 машины потеряло более 8 млн грн, утверждает бывший помощник министра обороны Украины Юрий Повх.

Эксперт задался вопросом, как можно откопать из земли или снега многотонную машину при помощи туристической лопатки. Зажигалка на фото – для масштаба Фото: Yuri Povkh / Facebook

Для Вооруженных сил Украины вместо военных грузовиков закупили гражданские по завышенной цене, заявил в своем Facebook бывший помощник министра обороны Украины (2014–2015) Юрий Повх.

"Вместо военной техники армейцам подсунули более дорогие гражданские грузовики. В августе этого года состоялся скандальный тендер на закупку 41 грузового автомобиля для Минобороны Украины, в котором фактически беспрепятственно выиграло ООО "Торговий Дім Будшляхмаш", поскольку реальных конкурентов военные чиновники под различными надуманными предлогами технически отстранили от участия в тендере еще на этапе подачи документации. В результате военные получили фактически перекрашенные в зеленый цвет гражданские автомобили по цене, которая значительно выше, чем у отечественных производителей", – написал он.

Разница в цене между поставляемым в прошлом году в ВСУ автомобилем "Богдан-63172" и предложенным "Будшляхмашем" гражданским грузовиком МАЗ-631727 составила около 200 тыс. грн, а в целом государство на закупке 41 машины потеряло более 8 млн грн, утверждает бывший чиновник.

"При этом на грузовике МАЗ-631727 отсутствуют опции, которых ранее требовали военные, например радиостанция. То есть фактическая разница в цене еще больше. Отечественные "Богдан-63172" и КрАЗ еще три года назад прошли определяющие ведомственные испытания для ВС Украины. Испытывали ли военные с такой же тщательностью гражданский МАЗ, неизвестно. Несоответствие требованиям военных открылось, когда в армию стали поступать первые машины. Благодаря фото, сделанным волонтерами, можно наглядно убедиться в наглости этой сделки", – рассказал Повх.

Он перечислил ряд несоответствий характеристик закупленных автомобилей тем требованиям, которые министерство предъявляло к этой технике.

"Вместо полноценной лебедки (двусторонняя – кабина/корма) с приводом от двигателя, которая стоит на "Богдан-63172" и способна вытянуть полностью загруженную машину (усилие 12 тонн) с длиной троса 60 метров, на "Будшляхмаш" спереди просто прикрутили электрическую китайскую поделку с усилием ниже 10 тонн и длиной троса 30 метров, что ставит под большое сомнение эффективность такого оборудования. Бортовая платформа закреплена настолько низко, что существенно ухудшает возможности обслуживания в полевых условиях, в частности, фактически делает невозможной быструю замену топливного фильтра и заправку автомобиля через воронку. А ящик для инструментов расположен так, что ухудшает геометрическую проходимость авто и при преодолении серьезного бездорожья имеет все шансы оторваться. Также у автомобиля отсутствуют шторки светомаскировки кабины", – отметил эксперт.

Он добавил, что отдельного упоминания требует набор инструментов.

"В гражданской версии отсутствуют крепления для буксировочного троса и шанцевого инструмента. А сам инструмент – сборник низкокачественного посмешища. Как, например, можно орудовать туристической лопаткой, если надо откопать из земли или снега многотонную машину (зажигалка на фото – для масштаба)? В попытке продать военным гражданский грузовик на "Будшляхмаші", видимо, не вспомнили, что в кузове может перевозиться личный состав, и такую "мелочь", как освещение и вентиляционные клапаны, из которых передний к тому же служит для экстренной коммуникации с водителем и старшим машины, просто забыли предусмотреть. Победители тендера так спешили продать гражданский МАЗ в МО Украины, что во время наведения военного внешнего вида машины покрасили в зеленый цвет не только ручки дверей, но и всю фронтальную часть отсека двигателя вместе с... радиатором и маркировкой частей двигателя, что, наверное, должно символизировать "военность" машины, а на самом деле просто ухудшило теплообмен системы охлаждения и идентификацию запчастей", – подчеркнул Повх.

По его словам, гражданские грузовики вместо военных продают в Украине уже не впервые.

"Именно по такому сценарию в феврале – марте этого года ГП "45 экспериментальный механический завод" из Винницы провел тендер на закупку пяти полноприводных автомобилей (шасси) с колесной формулой 6х6 без платформы, закупив в итоге нелокализованные автомобили на 2,47 млн гривен дороже, чем предлагала "Богдан Моторс". Все эти закупки происходят при полном и солидарном молчании профессиональных антикоррупционных организаций. Хотя реальные убытки для государственного бюджета даже на упомянутых двух закупках суммарно превышают 10 млн грн. Где осядет разница между фактической стоимостью автомобилей и средствами, оплаченными за дорогие МАЗы, пожалуй, должны заинтересоваться соответствующие государственные учреждения. Ведь невооруженным глазом видно, что в оборонку вернулись только дилеры зарубежных брендов, а отечественные производители – совершенно нежелательные участники в закупках оборонной сферы страны", – подытожил бывший чиновник Минобороны.