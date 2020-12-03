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Вместо военной техники армейцам подсунули более дорогие гражданские грузовики – экс-чиновник Минобороны

Разница в цене между поставляемым в прошлом году в ВСУ автомобилем "Богдан-63172" и предложенным "Будшляхмашем" гражданским грузовиком МАЗ-631727 составила около 200 тыс. грн, а в целом государство на закупке 41 машины потеряло более 8 млн грн, утверждает бывший помощник министра обороны Украины Юрий Повх.

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Эксперт задался вопросом, как можно откопать из земли или снега многотонную машину при помощи туристической лопатки. Зажигалка на фото для масштаба
Эксперт задался вопросом, как можно откопать из земли или снега многотонную машину при помощи туристической лопатки. Зажигалка на фото – для масштаба
Фото: Yuri Povkh / Facebook

Для Вооруженных сил Украины вместо военных грузовиков закупили гражданские по завышенной цене, заявил в своем Facebook бывший помощник министра обороны Украины (2014–2015) Юрий Повх.

"Вместо военной техники армейцам подсунули более дорогие гражданские грузовики. В августе этого года состоялся скандальный тендер на закупку 41 грузового автомобиля для Минобороны Украины, в котором фактически беспрепятственно выиграло ООО "Торговий Дім Будшляхмаш", поскольку реальных конкурентов военные чиновники под различными надуманными предлогами технически отстранили от участия в тендере еще на этапе подачи документации. В результате военные получили фактически перекрашенные в зеленый цвет гражданские автомобили по цене, которая значительно выше, чем у отечественных производителей", – написал он.

Разница в цене между поставляемым в прошлом году в ВСУ автомобилем "Богдан-63172" и предложенным "Будшляхмашем" гражданским грузовиком МАЗ-631727 составила около 200 тыс. грн, а в целом государство на закупке 41 машины потеряло более 8 млн грн, утверждает бывший чиновник.

"При этом на грузовике МАЗ-631727 отсутствуют опции, которых ранее требовали военные, например радиостанция. То есть фактическая разница в цене еще больше. Отечественные "Богдан-63172" и КрАЗ еще три года назад прошли определяющие ведомственные испытания для ВС Украины. Испытывали ли военные с такой же тщательностью гражданский МАЗ, неизвестно. Несоответствие требованиям военных открылось, когда в армию стали поступать первые машины. Благодаря фото, сделанным волонтерами, можно наглядно убедиться в наглости этой сделки", – рассказал Повх.

Он перечислил ряд несоответствий характеристик закупленных автомобилей тем требованиям, которые министерство предъявляло к этой технике.

"Вместо полноценной лебедки (двусторонняя – кабина/корма) с приводом от двигателя, которая стоит на "Богдан-63172" и способна вытянуть полностью загруженную машину (усилие 12 тонн) с длиной троса 60 метров, на "Будшляхмаш" спереди просто прикрутили электрическую китайскую поделку с усилием ниже 10 тонн и длиной троса 30 метров, что ставит под большое сомнение эффективность такого оборудования. Бортовая платформа закреплена настолько низко, что существенно ухудшает возможности обслуживания в полевых условиях, в частности, фактически делает невозможной быструю замену топливного фильтра и заправку автомобиля через воронку. А ящик для инструментов расположен так, что ухудшает геометрическую проходимость авто и при преодолении серьезного бездорожья имеет все шансы оторваться. Также у автомобиля отсутствуют шторки светомаскировки кабины", – отметил эксперт.

Он добавил, что отдельного упоминания требует набор инструментов.

"В гражданской версии отсутствуют крепления для буксировочного троса и шанцевого инструмента. А сам инструмент – сборник низкокачественного посмешища. Как, например, можно орудовать туристической лопаткой, если надо откопать из земли или снега многотонную машину (зажигалка на фото – для масштаба)? В попытке продать военным гражданский грузовик на "Будшляхмаші", видимо, не вспомнили, что в кузове может перевозиться личный состав, и такую "мелочь", как освещение и вентиляционные клапаны, из которых передний к тому же служит для экстренной коммуникации с водителем и старшим машины, просто забыли предусмотреть. Победители тендера так спешили продать гражданский МАЗ в МО Украины, что во время наведения военного внешнего вида машины покрасили в зеленый цвет не только ручки дверей, но и всю фронтальную часть отсека двигателя вместе с... радиатором и маркировкой частей двигателя, что, наверное, должно символизировать "военность" машины, а на самом деле просто ухудшило теплообмен системы охлаждения и идентификацию запчастей", – подчеркнул Повх.

По его словам, гражданские грузовики вместо военных продают в Украине уже не впервые.

"Именно по такому сценарию в феврале – марте этого года ГП "45 экспериментальный механический завод" из Винницы провел тендер на закупку пяти полноприводных автомобилей (шасси) с колесной формулой 6х6 без платформы, закупив в итоге нелокализованные автомобили на 2,47 млн гривен дороже, чем предлагала "Богдан Моторс". Все эти закупки происходят при полном и солидарном молчании профессиональных антикоррупционных организаций. Хотя реальные убытки для государственного бюджета даже на упомянутых двух закупках суммарно превышают 10 млн грн. Где осядет разница между фактической стоимостью автомобилей и средствами, оплаченными за дорогие МАЗы, пожалуй, должны заинтересоваться соответствующие государственные учреждения. Ведь невооруженным глазом видно, что в оборонку вернулись только дилеры зарубежных брендов, а отечественные производители – совершенно нежелательные участники в закупках оборонной сферы страны", – подытожил бывший чиновник Минобороны.

https://www.facebook.com/ypovkh/posts/3746372485413535

Теги: автомобили, госзакупки, тендер, КрАЗ, Минобороны, ВСУ, автомобиль, грузовик, Богдан
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