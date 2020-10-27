В ProZorro опровергли информацию о рейдерской атаке на систему публичных закупок

Рейдерская атака на частную компанию "Держзакупівлі.Онлайн", совершенная в 2017 году, не затронула работу госпредприятия ProZorro.

Угрозы безопасности электронной системе ProZorro нет и не было Фото: depositphotos.com

Работе системы публичных государственных закупок ProZorro ничего не угрожает. Так в пресс-службе госпредприятия ProZorro прокомментировали информацию о рейдерской атаке на частную компанию "Держзакупівлі.Онлайн", о которой 23 октября сообщила прокуратура Киева.

"Система ProZorro построена по двухуровневой системе: есть центральная база данных и модуль аукционов, администрируемых государственным предприятием ProZorro, а есть аккредитованные частные площадки, которые создают пользовательский интерфейс и предоставляют клиентам поддержку. Собственно, такая разветвленность системы как раз делает любые несанкционированные вмешательства в электронную систему и базу данных невозможными", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ProZorro заявили, что угрозы безопасности электронной системе ProZorro нет и не было.

"Площадка, о которой говорится в публикациях, – это частная компания, которая среди прочего предоставляет услуги по доступу к системе публичных закупок ProZorro. В то же время она не входит в ProZorro, не является одним из сайтов ProZorro. Ситуация 2017 года, о которой сообщила прокуратура, не имеет никакого отношения к предприятию ProZorro, которое на 100% принадлежит государству в лице Кабинета Министров", – добавили в пресс-службе.

Корпоративных или технологических атак на систему ProZorro злоумышленники не совершали, подчеркнули в пресс-службе госпредприятия.

23 октября пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что рейдеры под руководством бывшего правоохранителя незаконно завладели половиной компании "Держзакупівлі.Онлайн", предоставляющей доступ к системе публичных закупок ProZorro.

ProZorro работает с начала 2015 года. С 1 августа 2016 года все государственные тендеры, которые превышают пороговые значения (от 200 тыс. грн – для товаров и услуг и от 1,5 млн грн – для работ), должны проводиться через ProZorro. Пресс-служба ProZorro в декабре 2019 года сообщала, что благодаря системе государство сэкономило около 100 млрд грн.