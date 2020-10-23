ProZorro пыталась захватить группа рейдеров во главе с бывшим правоохранителем – прокуратура Киева

Рейдеры под руководством бывшего правоохранителя незаконно завладели половиной компании "Держзакупівлі.Онлайн" и пытались захватить систему публичных закупок ProZorro. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.
По информации следователей, в 2017 году группа злоумышленников угрозами пыталась получить контроль над компанией.
"Злоумышленники под угрозами насилия заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав в размере 50% уставного капитала. Стоимость доли составляла $500 тыс.", – сообщили в прокуратуре.
Следователи сообщили, что в дальнейшем для легализации незаконно полученного имущества участники группы создали цепь гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц.
Прокуратура завершила досудебное расследование и открыла уголовное производство в отношении трех соисполнителей преступления по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Она предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.
Угрозы работе системы публичных закупок ProZorro в настоящее время нет, говорится в сообщении.
Система госзакупок ProZorro работает с начала 2015 года. С 1 августа 2016 года все государственные тендеры, которые превышают пороговые значения (от 200 тыс. грн – для товаров и услуг и от 1,5 млн грн – для работ), должны проводиться через ProZorro. Пресс-служба ProZorro в декабре 2019 года сообщала, что благодаря системе государство сэкономило около 100 млрд грн.