ProZorro пыталась захватить группа рейдеров во главе с бывшим правоохранителем – прокуратура Киева

Злоумышленники под угрозами насилия заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав в размере 50% уставного капитала, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет Фото: depositphotos.com

Рейдеры под руководством бывшего правоохранителя незаконно завладели половиной компании "Держзакупівлі.Онлайн" и пытались захватить систему публичных закупок ProZorro. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

По информации следователей, в 2017 году группа злоумышленников угрозами пыталась получить контроль над компанией.

"Злоумышленники под угрозами насилия заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав в размере 50% уставного капитала. Стоимость доли составляла $500 тыс.", – сообщили в прокуратуре.

Следователи сообщили, что в дальнейшем для легализации незаконно полученного имущества участники группы создали цепь гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц.

Прокуратура завершила досудебное расследование и открыла уголовное производство в отношении трех соисполнителей преступления по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Она предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Угрозы работе системы публичных закупок ProZorro в настоящее время нет, говорится в сообщении.