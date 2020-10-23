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ProZorro пыталась захватить группа рейдеров во главе с бывшим правоохранителем – прокуратура Киева

Злоумышленники под угрозами насилия заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав в размере 50% уставного капитала, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет
Фото: depositphotos.com

Рейдеры под руководством бывшего правоохранителя незаконно завладели половиной компании "Держзакупівлі.Онлайн" и пытались захватить систему публичных закупок ProZorro. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

По информации следователей, в 2017 году группа злоумышленников угрозами пыталась получить контроль над компанией.

"Злоумышленники под угрозами насилия заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав в размере 50% уставного капитала. Стоимость доли составляла $500 тыс.", – сообщили в прокуратуре.

Следователи сообщили, что в дальнейшем для легализации незаконно полученного имущества участники группы создали цепь гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц.

Прокуратура завершила досудебное расследование и открыла уголовное производство в отношении трех соисполнителей преступления по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Она предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Угрозы работе системы публичных закупок ProZorro в настоящее время нет, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3905224806155519

Система госзакупок ProZorro работает с начала 2015 года. С 1 августа 2016 года все государственные тендеры, которые превышают пороговые значения (от 200 тыс. грн – для товаров и услуг и от 1,5 млн грн – для работ), должны проводиться через ProZorroПресс-служба ProZorro в декабре 2019 года сообщала, что благодаря системе государство сэкономило около 100 млрд грн.

Теги: прокуратура, госзакупки, правоохранители, преступление, ProZorro, вымогательство, уголовное производство
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