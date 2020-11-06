В октябре автопроизводство в Украине упало почти на четверть – "Укравтопром"

В октябре на украинских заводах собрали 606 автомобилей и 77 автобусов, сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины.

На украинских заводах в октябре собрали 687 легковых автомобилей и автобусов – это почти на четверть чем в этот же период прошлого года. Об этом 6 ноября сообщила ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Больше всего в прошлом месяце произвели легковых автомобилей. Октябрьский результат в этом сегменте украинского автопрома составил 606 авто, что на 24% меньше, чем годом ранее. Из этого количества 428 автомобилей было собрано на "Еврокаре", а 178 машин выпустил ЗАЗ", – сообщается в релизе.

По информации ассоциации, выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился на 87%, до четырех штук – все изготовлены на заводе "Черкасский автобус".

Производство автобусов упало на 5% – в течение месяца на пяти предприятиях выпустили 77 автобусов, говорится в сообщении.

"Больше других, как и годом ранее, изготовил автобусов "Черкасский автобус" – 29 штук. Черниговский автозавод закончил месяц с показателем 22 автобуса. На "Богдане" отчитались о выпуске 12 единиц. Еще 10 автобусов произведено на ЗАЗе и четыре собрал Часовоярский завод", – добавили в Укравтопроме.

С начала 2020 года в Украине собрали 3791 автомобилей, что на 39% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.