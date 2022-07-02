Украинские пограничники получили документы российской воинской части, которая участвовала в боевых действиях в Украине

Пограничники в Черниговской области нашли накопитель.

"Как выяснилось, на нем находились документы одной из воинских частей России, участвовавшей в боевых действиях на территории Украины. Пограничники изучили и тщательно проанализировали всю информацию. Цифровой носитель содержал более сотни гигабайт данных о зенитно-артиллерийском подразделении России с местом дислокации в столичной области. Такая информация поможет установить военнослужащих, причастных к вооруженному вторжению в Украину", - говорится в сообщении.

В частности, были найдены штатно-должностное расписание с биографическими данными российских военных, техническая документация вооружения и военной техники.

"На диске также были различные документы об участии в учениях, в том числе – в начале этого года, боевой готовности, карты и другая служебная документация вражеского подразделения. Некоторые из документов имели гриф ограничения доступа "Секретно". Кроме этого, у украинских правоохранителей теперь есть фотографии, характеристики, копии паспортов и других документов захватчиков", – сообщили в ГПСУ.

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Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube