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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские пограничники получили документы российской воинской части, которая участвовала в боевых действиях в Украине

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Пограничники получили накопитель с информацией в Черниговской области
Пограничники получили накопитель с информацией в Черниговской области
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Украинские пограничники добыли информацию о российском военном подразделении. Об этом 2 июля сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Пограничники в Черниговской области нашли накопитель.

"Как выяснилось, на нем находились документы одной из воинских частей России, участвовавшей в боевых действиях на территории Украины. Пограничники изучили и тщательно проанализировали всю информацию. Цифровой носитель содержал более сотни гигабайт данных о зенитно-артиллерийском подразделении России с местом дислокации в столичной области. Такая информация поможет установить военнослужащих, причастных к вооруженному вторжению в Украину", - говорится в сообщении.

В частности, были найдены штатно-должностное расписание с биографическими данными российских военных, техническая документация вооружения и военной техники.

"На диске также были различные документы об участии в учениях, в том числе – в начале этого года, боевой готовности, карты и другая служебная документация вражеского подразделения. Некоторые из документов имели гриф ограничения доступа "Секретно". Кроме этого, у украинских правоохранителей теперь есть фотографии, характеристики, копии паспортов и других документов захватчиков", – сообщили в ГПСУ.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Госпогранслужба, ГПСУ, Черниговская область, война России против Украины
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