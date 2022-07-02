"Народ бунтует. Отказывается выполнять приказы". Оккупанты массово пишут рапорты на увольнение – перехват ГУР

Россиянин рассказал матери, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. Он заявил, что рапорты написали и другие военные его подразделения и отдали старшему офицеру.

"Стопка у него здоровая набралась... Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там видно будет", – сказал он.

Мать сообщила сыну, что оставляла жалобу на сайте министерства обороны РФ, и если не придет ответ, обратится в военную прокуратуру. Она также заявила, что собирается искать юриста.

"Не надо нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все бунтует. Отказывается выполнять приказы", – ответил ее сын.

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