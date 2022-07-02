ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Народ бунтует. Отказывается выполнять приказы". Оккупанты массово пишут рапорты на увольнение – перехват ГУР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В подразделении оккупанта, чей разговор перехватил ГУР, "практически все написали отказ"
В подразделении оккупанта, чей разговор перехватил ГУР, "практически все написали отказ"
Фото: EPA

Российские военные по крайней мере в некоторых подразделениях отказываются выполнять приказы руководства и хотят увольняться из армии. Об этом свидетельствует разговор одного из оккупантов с матерью, перехваченный и опубликованный 1 июля ГУР Минобороны Украины.

Россиянин рассказал матери, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. Он заявил, что рапорты написали и другие военные его подразделения и отдали старшему офицеру.

"Стопка у него здоровая набралась... Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там видно будет", – сказал он.

Мать сообщила сыну, что оставляла жалобу на сайте министерства обороны РФ, и если не придет ответ, обратится в военную прокуратуру. Она также заявила, что собирается искать юриста.

"Не надо нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все бунтует. Отказывается выполнять приказы", – ответил ее сын.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабной войны в Украине в российских СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что российские военнослужащие и сотрудники Росгвардии отказывались ехать воевать.

Юрист Максим Гребенюк рассказывал в апреле, что получил около 40 обращений от тех, кто не хочет участвовать во вторжении в Украину. По его словам, за такой отказ в России могут уволить со службы, но завести уголовное дело нельзя, так как в РФ не введено военное положение. 

Позднее в российском минобороны обновили текст контракта для военнослужащих, добавив в него положения, которые якобы устанавливают уголовную ответственность за отказ от участия в "спецоперации" на территории Украины, сообщал глава украинского Центра оборонных реформ Александр Данилюк со ссылкой на данные разведки. 

Теги: военные, война России против Украины, увольнение, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (227823)
2
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (84845)
3
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (71909)
4
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках (71903)
5
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото (70212)
6
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз (57482)
7
Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило (48744)
8
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (45040)
 
 
 
 