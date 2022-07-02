"Народ бунтует. Отказывается выполнять приказы". Оккупанты массово пишут рапорты на увольнение – перехват ГУР

Россиянин рассказал матери, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. Он заявил, что рапорты написали и другие военные его подразделения и отдали старшему офицеру.
"Стопка у него здоровая набралась... Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там видно будет", – сказал он.
Мать сообщила сыну, что оставляла жалобу на сайте министерства обороны РФ, и если не придет ответ, обратится в военную прокуратуру. Она также заявила, что собирается искать юриста.
"Не надо нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все бунтует. Отказывается выполнять приказы", – ответил ее сын.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабной войны в Украине в российских СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что российские военнослужащие и сотрудники Росгвардии отказывались ехать воевать.
Юрист Максим Гребенюк рассказывал в апреле, что получил около 40 обращений от тех, кто не хочет участвовать во вторжении в Украину. По его словам, за такой отказ в России могут уволить со службы, но завести уголовное дело нельзя, так как в РФ не введено военное положение.
Позднее в российском минобороны обновили текст контракта для военнослужащих, добавив в него положения, которые якобы устанавливают уголовную ответственность за отказ от участия в "спецоперации" на территории Украины, сообщал глава украинского Центра оборонных реформ Александр Данилюк со ссылкой на данные разведки.