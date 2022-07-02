В захваченном Токмаке оккупанты устроили перестрелку между собой, есть погибшие и раненые – Запорожская ОВА

Причина столкновений – межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев, отметили в администрации.
"Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное. Так, вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими РФ, который перерос в вооруженную стычку, в результате которой погибли четверо и получили ранения около 10 оккупантов", – говорится в сообщении.
В целом, по данным администрации, на запорожском направлении ситуация контролируемая, без существенных изменений. Оккупанты продолжают вести позиционную оборону, а также обстреливают из танков и артиллерии позиции украинских военных и гражданскую инфраструктуру.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%, сообщал глава ОВА.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил мэр Мелитополя Иван Федоров.