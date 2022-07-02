В захваченном Токмаке оккупанты устроили перестрелку между собой, есть погибшие и раненые – Запорожская ОВА

По данным разведки, оккупанты стали чаще устраивать вооруженные стычки между собой Фото: EPA

Причина столкновений – межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев, отметили в администрации.

"Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное. Так, вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими РФ, который перерос в вооруженную стычку, в результате которой погибли четверо и получили ранения около 10 оккупантов", – говорится в сообщении.

В целом, по данным администрации, на запорожском направлении ситуация контролируемая, без существенных изменений. Оккупанты продолжают вести позиционную оборону, а также обстреливают из танков и артиллерии позиции украинских военных и гражданскую инфраструктуру.

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