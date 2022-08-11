$12 тыс. за фальшивую справку. Прокуратура раскрыла схему незаконного выезда мужчин, организованную киевским адвокатом

О подозрении сообщено одному из киевских адвокатов. По данным следствия, адвокат предлагала "клиентам" поддельные справки военно-врачебной комиссии одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки столицы.
Стоимость пакета документов составляла $12 тыс. Адвоката задержали при получении денег за изготовление документа с фиктивным диагнозом, который дает отсрочку от призыва.
В ходе обыска у нее нашли документы, подтверждающие незаконную деятельность, и крупные суммы денег. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день он объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.
С начала действия военного положения в Украине пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. "Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска. Остальные пытались схитрить на паспортном контроле. Были мужчины, которые притворялись женщинами, другие пытались спрятаться в транспортных средствах, один даже в беби-боксе закрылся", – сообщили 3 августа в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.