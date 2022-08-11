$12 тыс. за фальшивую справку. Прокуратура раскрыла схему незаконного выезда мужчин, организованную киевским адвокатом

Адвоката задержали при получении денег за изготовление документа с фиктивным диагнозом Фото: gp.gov.ua

О подозрении сообщено одному из киевских адвокатов. По данным следствия, адвокат предлагала "клиентам" поддельные справки военно-врачебной комиссии одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки столицы.

Стоимость пакета документов составляла $12 тыс. Адвоката задержали при получении денег за изготовление документа с фиктивным диагнозом, который дает отсрочку от призыва.

В ходе обыска у нее нашли документы, подтверждающие незаконную деятельность, и крупные суммы денег. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.