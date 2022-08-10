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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент предложит Раде продлить срок военного положения и мобилизации в Украине – нардеп

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Последний раз военное положение продлили 22 мая на 90 суток до 23 августа
Последний раз военное положение продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа
Фото: Верховна Рада України / Facebook

На ближайших пленарных заседаниях Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос продления действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его данным, соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский внесет на утверждение парламента в ближайшие дни.

"Также стоит ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения", – написал Железняк.

Пока срок продления неизвестен, но, по словам нардепа, он также будет достаточно длинным.

Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Теги: Верховная Рада, мобилизация, военное положение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Ярослав Железняк
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