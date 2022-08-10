Президент предложит Раде продлить срок военного положения и мобилизации в Украине – нардеп

По его данным, соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский внесет на утверждение парламента в ближайшие дни.
"Также стоит ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения", – написал Железняк.
Пока срок продления неизвестен, но, по словам нардепа, он также будет достаточно длинным.
Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.