Президент предложит Раде продлить срок военного положения и мобилизации в Украине – нардеп

Последний раз военное положение продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа Фото: Верховна Рада України / Facebook

По его данным, соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский внесет на утверждение парламента в ближайшие дни.

"Также стоит ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения", – написал Железняк.

Пока срок продления неизвестен, но, по словам нардепа, он также будет достаточно длинным.

Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.