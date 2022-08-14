Комитет Рады одобрил законопроекты о продлении в Украине военного положения и мобилизации на 90 суток – нардеп

Об этом 14 августа в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
"Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (№7664) о продолжении действия военного положения и (№7665) всеобщей мобилизации на 90 суток", – написал Железняк.
Президент Владимир Зеленский внес законопроекты в Раду 12 августа.
В пояснительных записках указано, что продление военного положения и мобилизации "будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Оно, в частности, подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.