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Комитет Рады одобрил законопроекты о продлении в Украине военного положения и мобилизации на 90 суток – нардеп

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Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты №7664 и №7665, отметил Железняк
Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты №7664 и №7665, отметил Железняк
Фото: depositphotos.com

Комитет Верховной Рады Украины (ВСУ) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроекты №7664 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №7665 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Об этом 14 августа в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (№7664) о продолжении действия военного положения и (№7665) всеобщей мобилизации на 90 суток", – написал Железняк.

Президент Владимир Зеленский внес законопроекты в Раду 12 августа.

В пояснительных записках указано, что продление военного положения и мобилизации "будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Оно, в частности, подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, мобилизация, военное положение, указ, Владимир Зеленский, комитет, законопроект, война России против Украины, президент, Ярослав Железняк, нардеп
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