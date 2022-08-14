Комитет Рады одобрил законопроекты о продлении в Украине военного положения и мобилизации на 90 суток – нардеп

Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты №7664 и №7665, отметил Железняк Фото: depositphotos.com

Об этом 14 августа в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (№7664) о продолжении действия военного положения и (№7665) всеобщей мобилизации на 90 суток", – написал Железняк.

Президент Владимир Зеленский внес законопроекты в Раду 12 августа.

В пояснительных записках указано, что продление военного положения и мобилизации "будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

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