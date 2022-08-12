Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию на 90 суток

Тексты соответствующих законопроектов №7664 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №7665 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" опубликованы на сайте парламента 12 августа.

В пояснительных записках указано, что продление военного положения и мобилизации "будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Президент внес законопроекты в Раду сегодня, 12 августа.