Зеленский о продлении в Украине военного положения и мобилизации: Очевидное решение, очевидные причины

Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 14 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Очевидное решение, очевидные причины", – прокомментировал он.

По словам президента, Украина "всегда стремилась и стремится к миру".

"[Украина] много раз в разных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации. Но пока Россия верит в террор, находится в плену своих пропагандистских иллюзий и до сих пор надеется, что якобы сможет чего-нибудь достичь разными формами шантажа. Не сможет, – убежден Зеленский. – Следовательно, мы должны защищаться, должны отвечать на каждое проявление террора, на все обстрелы – на жестокие обстрелы, которые не прекращаются ни одного дня".

Несмотря на потери, украинцы "должны бороться на всех уровнях и на всех фронтах" – усиливать государство, сохранять единство и привлекать еще большее число стран к антивоенной коалиции, добавил президент.

"Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени продлится эта война. И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы Россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор", – резюмировал Зеленский.

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