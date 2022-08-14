Зеленский о продлении в Украине военного положения и мобилизации: Очевидное решение, очевидные причины

Об этом 14 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Очевидное решение, очевидные причины", – прокомментировал он.
По словам президента, Украина "всегда стремилась и стремится к миру".
"[Украина] много раз в разных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации. Но пока Россия верит в террор, находится в плену своих пропагандистских иллюзий и до сих пор надеется, что якобы сможет чего-нибудь достичь разными формами шантажа. Не сможет, – убежден Зеленский. – Следовательно, мы должны защищаться, должны отвечать на каждое проявление террора, на все обстрелы – на жестокие обстрелы, которые не прекращаются ни одного дня".
Несмотря на потери, украинцы "должны бороться на всех уровнях и на всех фронтах" – усиливать государство, сохранять единство и привлекать еще большее число стран к антивоенной коалиции, добавил президент.
"Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени продлится эта война. И каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы Россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор", – резюмировал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Оно, в частности, подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.
14 августа профильный Комитет Рады одобрил законопроекты №7664 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №7665 "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" на 90 суток. Зеленский внес законопроекты в Раду 12 августа.