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ПОЛИТИКА

Зеленский – россиянам: Если у вас гражданство РФ и вы молчите, значит, вы не боретесь, этим вы поддерживаете войну

Молчание людей приближается к уровню соучастия, отметил Зеленский
Молчание людей приближается к уровню соучастия, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина работает над новыми санкциями против России и над тем, чтобы "простимулировать граждан государства-террориста ощутить свою часть ответственности" за войну, которую 24 февраля начала РФ.

Об этом 14 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется, к ней присоединяются новые государства, новые политики. В конце концов, это должно привести к соответствующим решениям, – сказал президент. – Я благодарен нашим разведчикам, стражам порядка, журналистам и всем, кто работает для установления полных данных о российских убийцах. Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство... Все эти изверги обязательно будут отвечать".

В то же время, когда "зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия", отметил Зеленский.

"А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны", – подчеркнул глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1246287156211575/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявлял 25 июля, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.

Также 22 июня стало известно, что Чехия не будет выдавать визы и вид на жительство гражданам РФ и Беларуси как минимум до конца марта 2023 года.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Прекращение выдачи виз россиянам анонсировали в МИД Польши.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.

Теги: Россия, Украина, санкции, гражданство, запрет, туристы, Владимир Зеленский, Европа, визы, война России против Украины, президент, ограничения, Евросоюз, россияне
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