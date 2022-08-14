Зеленский – россиянам: Если у вас гражданство РФ и вы молчите, значит, вы не боретесь, этим вы поддерживаете войну

Об этом 14 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется, к ней присоединяются новые государства, новые политики. В конце концов, это должно привести к соответствующим решениям, – сказал президент. – Я благодарен нашим разведчикам, стражам порядка, журналистам и всем, кто работает для установления полных данных о российских убийцах. Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство... Все эти изверги обязательно будут отвечать".

В то же время, когда "зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия", отметил Зеленский.

"А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны", – подчеркнул глава государства.