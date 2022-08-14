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В МИД Польши анонсировали прекращение выдачи виз россиянам, прорабатывается концепция

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Польша работает над решением, отметил замглавы МИД
Польша работает над решением, отметил замглавы МИД
Фото: pixabay.com

Польша намерена прекратить выдачу виз гражданам России – страны, войска которой открыто вторглись в Украину. Об этом заявил 14 августа агентству РАР заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик.

По его словам, Польша поддерживает санкции Евросоюза против России и вместе с другими членами ЕС выступает за глобальную приостановку действия соглашения об упрощении визовых условий для граждан РФ, однако в связи с тем, что ряд стран не все на такое согласны, предполагается принять другой вариант.

Вавжик подчеркнул, что "невозможно преодолеть сопротивление" таких стран, как Германия, Франция и Нидерланды. "Польша работает над новым решением", отметил замглавы МИД Польши.

Он рассказал, что варианты прекращения выдачи виз россиянам Варшава уже несколько недель обсуждает с другими членами Евросоюза, и отметил, что такую же точку зрения, как Польша, имеют в Литве, Латвии, Эстонии, Чехии и Словакии.

Вавжик считает, что визы нужно было давно прекратить выдавать россиянам, но сделать это "лучше поздно, чем никогда".

По данным Вавжика, туристические визы Польша прекратила массово выдавать россиянам несколько месяцев назад, такие документы выдаются в единичных случаях.

Заявления из Польши прокомментировал в Telegrаm глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Польша не будет выдавать визы гражданам России. Польша также присоединяется к решению Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании в их попытке ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян. Визовый бан наступает на Россию. СССР, о котором они мечтают, уже близко", – написал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявлял 25 июля, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.

Ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне поддерживает премьер-министр Финляндии Санна Марин. По ее мнению, "неправильно", что россияне могут быть туристами и путешествовать в то время, когда их страна "ведет агрессивную войну". Она надеется, что страны ЕС вместе решат этот вопрос, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Германия, Латвия, Польша, СССР, Франция, Эстония, санкции, Нидерланды, Словакия, МИД Польши, Финляндия, запрет, туристы, Европа, визы, документы, Евросоюз, Андрей Ермак, ЕС
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