В МИД Польши анонсировали прекращение выдачи виз россиянам, прорабатывается концепция

По его словам, Польша поддерживает санкции Евросоюза против России и вместе с другими членами ЕС выступает за глобальную приостановку действия соглашения об упрощении визовых условий для граждан РФ, однако в связи с тем, что ряд стран не все на такое согласны, предполагается принять другой вариант.

Вавжик подчеркнул, что "невозможно преодолеть сопротивление" таких стран, как Германия, Франция и Нидерланды. "Польша работает над новым решением", отметил замглавы МИД Польши.

Он рассказал, что варианты прекращения выдачи виз россиянам Варшава уже несколько недель обсуждает с другими членами Евросоюза, и отметил, что такую же точку зрения, как Польша, имеют в Литве, Латвии, Эстонии, Чехии и Словакии.

Вавжик считает, что визы нужно было давно прекратить выдавать россиянам, но сделать это "лучше поздно, чем никогда".

По данным Вавжика, туристические визы Польша прекратила массово выдавать россиянам несколько месяцев назад, такие документы выдаются в единичных случаях.

Заявления из Польши прокомментировал в Telegrаm глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Польша не будет выдавать визы гражданам России. Польша также присоединяется к решению Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании в их попытке ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян. Визовый бан наступает на Россию. СССР, о котором они мечтают, уже близко", – написал он.