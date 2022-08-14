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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Латвии поддержал запрет на выдачу россиянам туристических виз

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Левитс: Те, кто поддерживает российскую агрессию, должны лишиться видов на жительство в Латвии
Левитс: Те, кто поддерживает российскую агрессию, должны лишиться видов на жительство в Латвии
Фото: EPA

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал запрет на выдачу гражданам России туристических виз. Об этом он заявил 13 августа, сообщила его пресс-служба.

"В последнее время не только в Латвии, но и в ряде европейских стран, особенно в Эстонии, Финляндии, непосредственно граничащих с Россией, а также в Чехии, которая в настоящее время председательствует в Европейском союзе, начались дискуссии о российских туристах в Европе. Оправдано ли это политически и морально, что пока российская армия убивает и ведет обстрелы в Украине, российские туристы мирно отдыхают в Европе?" – сказал он.

Левитс напомнил, что Латвия не выдает туристические визы с 24 февраля, но их продолжают выдавать другие страны.

"Поэтому я считаю, что Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Это будут дополнительные санкции против России. Я, конечно, знаю, что ряд европейских стран, где российские туристы оставляют большие деньги, такому предложению не обрадуются. Канцлер Германии также выразил сомнения по этому поводу. Однако я считаю, что говорить об этом необходимо", – заявил он.

Президент также считает, что визы и виды на жительство в Латвии, выданные россиянам, должны быть пересмотрены.

"Те, кто поддерживает российскую агрессию, должны их лишиться. Однако в любом случае в принципе они уже не должны продлеваться, за исключением случаев, когда по конкретному делу доказаны особые обстоятельства. Вид на жительство больше не может быть выдан постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство. Им придется покинуть нашу страну. Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неразумная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски для безопасности и способствовали двуязычию. Пришло время проверить последствия этой неудачной и опасной политики", – сказал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявлял 25 июля, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.

Также 22 июня стало известно, что Чехия не будет выдавать визы и вид на жительство гражданам РФ и Беларуси как минимум до конца марта 2023 года.

Ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне поддерживает премьер-министр Финляндии Санна Марин. По ее мнению, "неправильно", что россияне могут быть туристами и путешествовать в то время, когда их страна "ведет агрессивную войну". Она надеется, что страны ЕС вместе решат этот вопрос, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Латвия, визы, война России против Украины, Эгилс Левитс, россияне
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