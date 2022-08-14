Президент Латвии поддержал запрет на выдачу россиянам туристических виз

"В последнее время не только в Латвии, но и в ряде европейских стран, особенно в Эстонии, Финляндии, непосредственно граничащих с Россией, а также в Чехии, которая в настоящее время председательствует в Европейском союзе, начались дискуссии о российских туристах в Европе. Оправдано ли это политически и морально, что пока российская армия убивает и ведет обстрелы в Украине, российские туристы мирно отдыхают в Европе?" – сказал он.

Левитс напомнил, что Латвия не выдает туристические визы с 24 февраля, но их продолжают выдавать другие страны.

"Поэтому я считаю, что Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Это будут дополнительные санкции против России. Я, конечно, знаю, что ряд европейских стран, где российские туристы оставляют большие деньги, такому предложению не обрадуются. Канцлер Германии также выразил сомнения по этому поводу. Однако я считаю, что говорить об этом необходимо", – заявил он.

Президент также считает, что визы и виды на жительство в Латвии, выданные россиянам, должны быть пересмотрены.

"Те, кто поддерживает российскую агрессию, должны их лишиться. Однако в любом случае в принципе они уже не должны продлеваться, за исключением случаев, когда по конкретному делу доказаны особые обстоятельства. Вид на жительство больше не может быть выдан постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство. Им придется покинуть нашу страну. Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неразумная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски для безопасности и способствовали двуязычию. Пришло время проверить последствия этой неудачной и опасной политики", – сказал он.