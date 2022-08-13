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В Финляндии придумали, как сократить выдачу туристических виз россиянам

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В Финляндии планирую установить сроки подачи заявок для получения россиянами виз, отметил глава МИД
В Финляндии планирую установить сроки подачи заявок для получения россиянами виз, отметил глава МИД
Фото: EPA

Финляндия в ближайшее время может использовать меры на национальном уровне для сокращения числа туристических виз, выдаваемых гражданам России.

Об этом 13 августа в интервью MTV3 сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Он отметил, что в Финляндии планирую установить сроки подачи заявок для получения россиянами виз.

По словам Хаависто, "на практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям".

Глава МИД добавил, что в этом случае очередь за туристическими визами выросла бы и их бы "получали меньше и медленнее".

Ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне поддерживает премьер-министр Финляндии Санна Марин. По ее мнению, "неправильно", что россияне могут быть туристами и путешествовать в то время, когда их страна "ведет агрессивную войну". Она надеется, что страны Европейского союза вместе решат этот вопрос, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявлял 25 июля, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.

Также 22 июня стало известно, что Чехия не будет выдавать визы и вид на жительство гражданам РФ и Беларуси как минимум до конца марта 2023 года.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.

Теги: Россия, МИД, Финляндия, туристы, визы, ограничения, очереди, Пекка Хаависто, россияне
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