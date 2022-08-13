В Финляндии придумали, как сократить выдачу туристических виз россиянам

Об этом 13 августа в интервью MTV3 сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Он отметил, что в Финляндии планирую установить сроки подачи заявок для получения россиянами виз.

По словам Хаависто, "на практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям".

Глава МИД добавил, что в этом случае очередь за туристическими визами выросла бы и их бы "получали меньше и медленнее".

Ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне поддерживает премьер-министр Финляндии Санна Марин. По ее мнению, "неправильно", что россияне могут быть туристами и путешествовать в то время, когда их страна "ведет агрессивную войну". Она надеется, что страны Европейского союза вместе решат этот вопрос, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.