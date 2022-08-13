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Финляндия примет участие в восстановлении Черниговской области – Офис президента

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Посол Финляндии Пяйви Лайне встретилась с представителями Офиса президента
Посол Финляндии Пяйви Лайне встретилась с представителями Офиса президента
Фото: КИРИЛО ТИМОШЕНКО Kirill Timoshenko / Telegram

Финляндия примет участие в восстановлении Черниговской области. Об этом сообщил в Telegram 13 августа замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко по итогам разговора с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне.

"Финляндия искренне стремится помочь Черниговской области, над этим работают и правительство, и частные компании. Мы готовы предоставить партнерам всю необходимую информацию по объектам, нуждающимся в восстановлении. В первую очередь это жилые дома, школы, больницы и коммунальные сети", – написал Тимошенко.

По его словам, сейчас Черниговская область нуждается в быстром восстановлении более чем 4479 жилых объектов: 1029 многоэтажек и 3231 частного дома.

"Отдельно представил план строительства жилья для переселенцев. Он разработан совместно с несколькими известными архитектурными бюро, и уже подготовлена соответствующая документация. Предусмотрено строительство пятиэтажных жилых домов в течение пяти-шести месяцев в 16 областях Украины – по 2 тыс. квартир в каждом регионе. Их стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около $700–800 за м²", – сообщил Тимошенко.

Он отметил, что после деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда люди смогут вернуться в свои дома, а эти квартиры будут переданы военным, медикам, работникам полиции.

В конце мая премьер-министр Финляндии Санна Марин была с визитом в Украине. Главы правительств договорились о помощи Финляндии в восстановлении и реформировании сектора образования, а также о помощи с восстановлением инфраструктуры Украины с использованием передовых технологий и европейских параметров.

Контекст:

14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет. Общее количество проектов – 850.

Теги: Финляндия, строительство, переселенцы, Черниговская область, жилье, война России против Украины, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, посол, дом, восстановление
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