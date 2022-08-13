Финляндия примет участие в восстановлении Черниговской области – Офис президента

"Финляндия искренне стремится помочь Черниговской области, над этим работают и правительство, и частные компании. Мы готовы предоставить партнерам всю необходимую информацию по объектам, нуждающимся в восстановлении. В первую очередь это жилые дома, школы, больницы и коммунальные сети", – написал Тимошенко.

По его словам, сейчас Черниговская область нуждается в быстром восстановлении более чем 4479 жилых объектов: 1029 многоэтажек и 3231 частного дома.