Кулеба: Туристы в футболках с Z не должны слоняться по иностранным пляжам

Кулеба заявил, что украинские дипломаты работают над тем, чтобы ограничить въезд россиян в Европу Фото: EPA

Он отметил, что Латвия прекратила выдачу виз гражданам РФ, Финляндия и Эстония поддержали такие планы. В скором времени эту тему обсудят на уровне Европейского союза. Кулеба отметил, что украинские дипломаты активно работают с партнерами по ЕС и "Группе семи".

"Российские туристы в футболках с СССР или буквами Z и все другие похожие на них не должны слоняться по иностранным пляжам, достопримечательностям, магазинам, ресторанам, пока их государство ведет кровавую захватническую войну в Европе", – заявил министр.

Чиновник отметил, что для всех, кого преследует "путинский режим", всегда найдется "возможность политического убежища".

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