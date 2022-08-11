Кулеба: Туристы в футболках с Z не должны слоняться по иностранным пляжам

Он отметил, что Латвия прекратила выдачу виз гражданам РФ, Финляндия и Эстония поддержали такие планы. В скором времени эту тему обсудят на уровне Европейского союза. Кулеба отметил, что украинские дипломаты активно работают с партнерами по ЕС и "Группе семи".
"Российские туристы в футболках с СССР или буквами Z и все другие похожие на них не должны слоняться по иностранным пляжам, достопримечательностям, магазинам, ресторанам, пока их государство ведет кровавую захватническую войну в Европе", – заявил министр.
Чиновник отметил, что для всех, кого преследует "путинский режим", всегда найдется "возможность политического убежища".
5 августа Латвия временно прекратила выдачу практически любых виз россиянам.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что также поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам.
После президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.
11 августа Эстония заявила, что запрещает въезд гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией. Также государство работает над тем, чтобы запретить въезд по визам, выданным в других странах.