ГОРДОН
 
 
МИР

Кулеба: Туристы в футболках с Z не должны слоняться по иностранным пляжам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кулеба заявил, что украинские дипломаты работают над тем, чтобы ограничить въезд россиян в Европу
Кулеба заявил, что украинские дипломаты работают над тем, чтобы ограничить въезд россиян в Европу
Фото: EPA

Инициатива Украины по ограничению возможности для граждан России посещать европейские страны находит поддержку в Европе. Об этом 11 августа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге. Видео обращения опубликовал YouTube-канал "UATV українською".

Он отметил, что Латвия прекратила выдачу виз гражданам РФ, Финляндия и Эстония поддержали такие планы. В скором времени эту тему обсудят на уровне Европейского союза. Кулеба отметил, что украинские дипломаты активно работают с партнерами по ЕС и "Группе семи".

"Российские туристы в футболках с СССР или буквами Z и все другие похожие на них не должны слоняться по иностранным пляжам, достопримечательностям, магазинам, ресторанам, пока их государство ведет кровавую захватническую войну в Европе", – заявил министр.

Чиновник отметил, что для всех, кого преследует "путинский режим", всегда найдется "возможность политического убежища".

ВИДЕО
Видео: UATV українською / YouTube
Контекст:

5 августа Латвия временно прекратила выдачу практически любых виз россиянам.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что также поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам.

После президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.

11 августа Эстония заявила, что запрещает въезд гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией. Также государство работает над тем, чтобы  запретить въезд по визам, выданным в других странах. 

Теги: Россия, Латвия, Эстония, Финляндия, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Санна Марин, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после скандального заявления организаторов об участии артистки из РФ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после скандального заявления организаторов об участии артистки из РФ
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом
Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом
"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео
"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео
"Самая красивая певица на свете". Рианна снялась без бюстгальтера
"Самая красивая певица на свете". Рианна снялась без бюстгальтера
"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда
"Вкусный кабачковый рулет с сыром". Саливанчук поделилась рецептом сезонного блюда
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (168723)
2
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (91117)
3
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (69743)
4
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (47905)
5
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео (34306)
6
"Ура!" 49-летняя Клум в купальнике попрыгала перед камерой (28630)
7
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов (28536)
8
"У меня корона не упала. Тем более, у мужа нет работы". Гвоздева рассказала, как зарабатывает во время войны на строительство дома (28292)
 
 
 
 