Климкин: Европейцам следует объяснить, что россияне в ЕС – это угроза

"Вся дискуссия о запрете выдачи шенгенских виз для российских граждан ведется с неправильными аргументами. Дело не только в том, чтобы наказать за поддержку агрессии. Европейцам следует объяснить, что россияне в ЕС – это угроза", – написал он.
Украинский дипломат подчеркнул, что в Евросоюз по туристическим визам въезжали и "те, кто совершил взрывы складов оружия в Чехии", и те, кто в марте 2018 года отравил в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию разработанным в РФ нервно-паралитическим агентом "Новичок".
"Теперь таких станет в десятки и сотни раз больше. В каждом "туристе" ЕС должен видеть угрозу. Евросоюз должен зачистить себя от России ради только нашей и собственной безопасности. Только таким образом это можно объяснить раз и, надеюсь, навсегда", – считает Климкин.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявлял 25 июля, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.
Также 22 июня стало известно, что Чехия не будет выдавать визы и вид на жительство гражданам РФ и Беларуси как минимум до конца марта 2023 года.
Ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне поддерживает премьер-министр Финляндии Санна Марин. По ее мнению, "неправильно", что россияне могут быть туристами и путешествовать в то время, когда их страна "ведет агрессивную войну". Она надеется, что страны ЕС вместе решат этот вопрос, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.