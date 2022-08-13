Климкин: Европейцам следует объяснить, что россияне в ЕС – это угроза

"Вся дискуссия о запрете выдачи шенгенских виз для российских граждан ведется с неправильными аргументами. Дело не только в том, чтобы наказать за поддержку агрессии. Европейцам следует объяснить, что россияне в ЕС – это угроза", – написал он.

Украинский дипломат подчеркнул, что в Евросоюз по туристическим визам въезжали и "те, кто совершил взрывы складов оружия в Чехии", и те, кто в марте 2018 года отравил в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию разработанным в РФ нервно-паралитическим агентом "Новичок".

"Теперь таких станет в десятки и сотни раз больше. В каждом "туристе" ЕС должен видеть угрозу. Евросоюз должен зачистить себя от России ради только нашей и собственной безопасности. Только таким образом это можно объяснить раз и, надеюсь, навсегда", – считает Климкин.