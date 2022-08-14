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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Первый шаг к российскому бунту". Подоляк пояснил, зачем нужны визовые ограничения для россиян

Подоляк о россиянах: Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города
Подоляк о россиянах: Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города
Фото: president.gov.ua

Только разговоры о потере виз в европейские страны смогли вернуть россиян к осознанию ответственности за войну в Украине, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал в Twitter 14 августа.

"Зачем нужны визовые ограничения для граждан России? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг… к российскому бунту", – написал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.

До этого подобное решение приняла Чехия

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас


Теги: запрет, туристы, визы, война России против Украины, ограничения, Михаил Подоляк, россияне
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