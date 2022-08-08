Нацбанк разрешил обменникам самим устанавливать курс валют

Курс в обменниках больше не привязан к официальному Фото: ЕРА

"Уполномоченные учреждения осуществляют покупку и продажу наличной иностранной валюты по курсу, установленному уполномоченным учреждением", – указано в документе.

Согласно действовавшему до этого ограничению банки и небанковские учреждения имели право торговать с населением по курсу, который не превышает текущий официальный.

30 июля председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что никаких оснований для валютной паники сейчас нет.

"Ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются. Экономика получила фундаментально адекватный уровень обменного курса, который усилит устойчивость финансовых рынков", – объяснил он.

За день до этого, 29 июля, Нацбанк ужесточил требования к пунктам обмена валют и объявил запрет на информационные табло вне помещений.