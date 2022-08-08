Нацбанк разрешил обменникам самим устанавливать курс валют

"Уполномоченные учреждения осуществляют покупку и продажу наличной иностранной валюты по курсу, установленному уполномоченным учреждением", – указано в документе.
Согласно действовавшему до этого ограничению банки и небанковские учреждения имели право торговать с населением по курсу, который не превышает текущий официальный.
30 июля председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что никаких оснований для валютной паники сейчас нет.
"Ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются. Экономика получила фундаментально адекватный уровень обменного курса, который усилит устойчивость финансовых рынков", – объяснил он.
За день до этого, 29 июля, Нацбанк ужесточил требования к пунктам обмена валют и объявил запрет на информационные табло вне помещений.
24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$. По состоянию на 29 июля курс доллара на черном рынке составлял 42,2 грн/$, в банках – 41 грн/$.