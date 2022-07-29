НБУ обвинил обменные пункты в подрыве гривны и запретил вывешивать курс на улице

НБУ считает, что пункты обмена наличных начали искусственно завышать курс валюты, стимулируя таким образом так называемый банкоматный туризм – поездки за границу, чтобы обналичить валюту по более низкому курсу, а потом продать ее в Украине дороже.

Такое повышение курса выглядит "безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к курсообразованию небанковскими учреждениями", считают в НБУ.

Подобное "расшатывание ситуации" для регулярного получения дополнительной выгоды регулятор считает недопустимым.

Согласно решению Нацбанка, обменным пунктам запрещено информировать об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют вне касс, привлекая к ним дополнительное внимание цифрами или символами.

Установленные цены должны предоставляться клиентам в стандартизированном виде и в четко определенном формате. В частности, в виде копии приказа банка или внебанковского учреждения.

Эта информация будет размещаться исключительно внутри касс, говорится в сообщении.