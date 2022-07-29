НБУ обвинил обменные пункты в подрыве гривны и запретил вывешивать курс на улице

НБУ считает, что пункты обмена наличных начали искусственно завышать курс валюты, стимулируя таким образом так называемый банкоматный туризм – поездки за границу, чтобы обналичить валюту по более низкому курсу, а потом продать ее в Украине дороже.
Такое повышение курса выглядит "безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к курсообразованию небанковскими учреждениями", считают в НБУ.
Подобное "расшатывание ситуации" для регулярного получения дополнительной выгоды регулятор считает недопустимым.
Согласно решению Нацбанка, обменным пунктам запрещено информировать об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют вне касс, привлекая к ним дополнительное внимание цифрами или символами.
Установленные цены должны предоставляться клиентам в стандартизированном виде и в четко определенном формате. В частности, в виде копии приказа банка или внебанковского учреждения.
Эта информация будет размещаться исключительно внутри касс, говорится в сообщении.
24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
В Нацбанке прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".
По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.
С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".
6 июля глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что дальше без ограничений печатать деньги – не выход, нужно искать другие способы поддержки экономики.
21 июля Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. Об этом проинформировал сегодня сайт регулятора. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны".